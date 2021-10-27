Антонов призвал не допустить гонку вооружений в области РСМД

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ и США предстоит обсудить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) во избежание гонки вооружений. Соответствующее заявление он сделал на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском институте.

Текст выступления опубликован 25 октября на странице дипмиссии в Facebook.

«Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области [РСМД], и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе [с США] для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара»‎, — сказал Антонов.

По его словам, в контексте обсуждения вопроса Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стоит затронуть гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи.

Антонов напомнил, что западным коллегам известны российские предложения о готовности «воздержаться от развертывания РСМД… до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги»‎.

Ранее, 14 октября, спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от РФ убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, поскольку это идет вразрез с ДРСМД. Так спецпредставитель ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что возможное размещение американских ракет наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе может повлечь новый виток гонки вооружений с непредсказуемыми последствиями.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.