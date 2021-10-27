Служба возле дома

Из кого формировать подразделения территориальной обороны

Непрекращающиеся истерия и военные маневры вокруг России диктуют настоятельную необходимость укрепления обороноспособности страны, что в свою очередь требует, с одной стороны, проявления патриотизма от граждан, а с другой – необходимость государству усилить патриотическое воспитание населения. За последнее время было опробовано немало форм и методов работы с молодежной аудиторией, однако наибольшее распространение получили всевозможные флешмобы (разовые акции) и волонтерство. В России волонтерским движением охвачены более 7,5 миллиона человек. Например, на обслуживание некоторых мероприятий (ЧМ по футболу 2018 года) конкурс волонтеров составлял 11 человек на место (больше, чем в престижный вуз на бесплатное обучение). Около 72 процентов волонтеров в России – люди в возрасте до 35 лет. Как минимум половина из них мужчины, которые являются ядром мобилизационного ресурса страны. Волонтерство, как раскрученная тема, всегда находится в центре внимания СМИ, чего не скажешь об оборонно-спортивной организации ДОСААФ, военно-патриотических клубах и даже движении «Юнармия», находящемся под патронатом МО РФ.

Кто будет защищать Россию

Военная организация предпринимает все усилия для ликвидации возможных последствий ведения против Российской Федерации гибридной войны и в то же время испытывает недостаток в людских ресурсах. Одной из мер, препятствующих попыткам дезорганизации тыла в возможном военном конфликте с геополитическими противниками России, и является создание войск территориальной обороны.

Возможным решением проблемы с их комплектованием могло бы стать прохождение службы в резерве. Фактически это то же самое добровольчество, но не связанное с возможностью попасть на телеэкраны (зачастую продемонстрировав экранный, квасной патриотизм), бесплатно посмотреть олимпийские соревнования и получить экипировку, а иногда и оплату за свою деятельность. Однако очень малая часть из волонтерского корпуса отслужила в армии и готова в случае необходимости взять в руки оружие для защиты своей Родины. Это противоречие между медийным (спортивно-выставочным) патриотизмом, сосредоточенным, как правило, в столичных регионах, и готовностью проявить свой патриотизм на деле, в том числе будучи резервистом ВС, нарастает.

Время показало, что разворачивание войск территориальной обороны (а подобные мероприятия отражают трудности будущей мобилизации) сопряжено со значительными проблемами, которые требуют своего решения.

“Волонтерство, как раскрученная тема, всегда находится в центре внимания СМИ, чего не скажешь об оборонно-спортивной организации ДОСААФ, военно-патриотических клубах и даже движении «Юнармия», находящемся под патронатом МО РФ”

Первая из них – изменение форм собственности в государстве в сторону увеличения доли частного сектора, что влечет нежелание собственников отпускать работников для прохождения ежегодных сборов, предусмотренных для резервистов. Они не заинтересованы терять на месяц работника, приносящего прибыль, и готовы распрощаться с теми из них, кто изъявит желание проходить службу в резерве на подобных условиях. Да и ежемесячная доплата за прохождение службы в резерве является чисто символической, что не способствует увеличению числа желающих.

Представляется, что одним из вариантов данного противоречия станет проработка комплекса мер, связанных с возможностью повышения ежемесячных выплат резервистам и стопроцентной оплаты по воинской должности и званию в период прохождения сборов. Также важно введение налоговых льгот для руководителей предприятий всех форм собственности, чьи работники проходят службу в резерве (можно варьировать налоговые ставки в зависимости от числа резервистов, работающих у данного руководителя). Что мешает доработать законодательную базу в интересах повышения правового статуса лиц, проходящих службу в резерве с помощью не только повышения выплат, но и предоставления ряда льгот?

Вторая проблема связана с демографической ситуацией в регионах, где предусмотрено создание сил и средств территориальной обороны, для службы в которых в основном и привлекаются резервисты. Не все регионы способны, исходя из объективных условий, сформировать одинаковое количество частей территориальной обороны. Необходимо уточнить план-задания органам военного управления, отвечающим за формирование подобных частей, чтобы не находиться в плену у иллюзий в случае начала реальных боевых действий или масштабных попыток вывести из строя важнейшие объекты инфраструктуры на территории страны.

Третья проблема – повышение эффективности комплектования и слаживания подобных частей. Ее можно решить за счет создания в штатах военкоматов (или частей, на базе которых предусмотрено формирование войск территориальной обороны), постоянно действующего оргядра (из командира части и его заместителей), непосредственно занимающегося подбором личного состава, призывом и слаживанием резервистов.

Очевидно, что немалая часть офицеров после увольнения в запас остается работать в структурах Минобороны. Многие из них по возрасту подходят для службы в резерве и законодательно должны быть сняты ограничения для желающих продолжить службу. В то же время ограничения по возрасту для резервистов, планирующихся для прохождения службы на должностях солдат и сержантов, целесообразно было бы пересмотреть в сторону увеличения в соответствии со спецификой службы в войсках охраны тыла.

В условиях непростой демографической ситуации в России главная проблема комплектования службы в резерве – кадровая. Каким образом осуществить переход от патриотического воспитания на уровне спортивно-выставочного волонтерства и участия во флешмобах к практическому формированию у молодежи готовности проявить свои патриотические качества в более серьезной обстановке? Представляется, что целесообразно было бы обратиться к мужской части учащихся высших учебных заведений, достигших совершеннолетия.

Выпускников вузов – на коня

В настоящее время высшее образование в стране получают более четырех миллионов человек в 213 негосударственных (обучаются 400 тысяч студентов) и 497 государственных вузах (обучаются 3,6 миллиона человек). Студенты государственных вузов и по численности, и по возрасту являются наиболее активной и управляемой силой, которую можно либо направить в деструктивное русло, либо привлечь к выполнению оборонных задач.

В настоящее время существующая законодательная база предоставляет отсрочку от службы лицам мужского пола, не обучающимся на военных кафедрах по программе подготовки офицеров запаса, годным по состоянию здоровья к несению военной службы, обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на время обучения (как правило, до достижения возраста 23 года).

Учитывая, что половина обучающихся в государственных вузах являются лицами женского пола, а еще треть от оставшихся мужчин имеют освобождение от службы в армии, то можно рассматривать оставшуюся часть студентов, изъявивших желание проходить службу в резерве, как ресурс для комплектования войск территориальной обороны. Внесением изменений в существующую нормативно-правовую базу можно предусмотреть механизм, позволяющий путем прохождения ежегодных обязательных сборов проходить срочную службу в первые три года обучения, а затем заключать контракт на прохождение службы в резерве, в том числе и в войсках территориальной обороны.

Не изъявившие желания проходить службу в резерве, не освобожденные от обязанности проходить срочную службу реализуют свою обязанность служить в армии на общих основаниях. Для того чтобы заинтересовать студентов призывного возраста в службе (в том числе в резерве), можно предусмотреть механизмы снижения платы за обучение (для тех, кто учится на платной основе).

Многочисленные частные охранные предприятия, работники которых, как правило, имеют соответствующий допуск по здоровью и право на ношение оружия, также могут служить потенциальным резервом для комплектования войск территориальной обороны путем предоставления возможности их сотрудникам проходить службу в резерве. Более того, юридическим организациям, занимающимся охранной деятельностью, целесообразно было бы предоставить налоговые льготы в зависимости от количества резервистов. Можно предусмотреть и возможность комплектования войск территориальной обороны за счет резервистов из числа казачьих организаций и членов военно-патриотических клубов, удовлетворяющих представленным требованиям.

Страна сталкивается с недостатком не волонтеров, а резервистов. С учетом складывающейся военно-политической обстановки и исторической традиции стране нужны добровольцы, способные, если нужно, защитить себя и страну с оружием в руках.

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года