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Вестник Мордовии

По-прежнему в цене: кто и зачем закупил 282 танков Т-55

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Источник изображения: Фото: Yugoimport-SDPR (c)

Созданные в 50-е годы советские средние танки Т-55 считаются устаревшими и во многих европейских армиях их давно сняли с вооружения, почти везде успели отправить в металлолом.

Мудрее всех оказались сербы, они также вывели из войск 720 таких боевых машин, однако сосредоточили на базах хранения. При этом их компания Yugoimport-SDPR стала предлагать купить модернизированные на бронетанковом заводе Чачак Т-55Н.

Танки получили усовершенствованную систему управления огнем, повысившую точность стрельбы в дневных и ночных условиях. Для повышения живучести они получили навесную динамическую защиту. На них установлены дымовые гранатометы и новые средства связи.

Источник изображения: Фото: Yugoimport-SDPR (c)

В конце концов, поиски возможного клиента увенчались успехом. Обзавестись старой, но проверенной техникой решили пакистанцы, причем не сухопутные войска, а подразделения охраняющего границу с Афганистаном Пограничного корпуса. Первая сотня Т-55Н была доставлена в начале прошлого года. Всего закуплено 282 таких танка. Сумма сделки составила, по некоторым данным, 74 миллиона долларов. Возможно, это не слишком много, но гораздо выгоднее, чем простая утилизация.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Пакистан
Продукция
Т-55
Компании
Yugoimport
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