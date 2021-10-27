По-прежнему в цене: кто и зачем закупил 282 танков Т-55

Источник изображения: Фото: Yugoimport-SDPR (c)

Созданные в 50-е годы советские средние танки Т-55 считаются устаревшими и во многих европейских армиях их давно сняли с вооружения, почти везде успели отправить в металлолом.

Мудрее всех оказались сербы, они также вывели из войск 720 таких боевых машин, однако сосредоточили на базах хранения. При этом их компания Yugoimport-SDPR стала предлагать купить модернизированные на бронетанковом заводе Чачак Т-55Н.

Танки получили усовершенствованную систему управления огнем, повысившую точность стрельбы в дневных и ночных условиях. Для повышения живучести они получили навесную динамическую защиту. На них установлены дымовые гранатометы и новые средства связи.

Источник изображения: Фото: Yugoimport-SDPR (c)

В конце концов, поиски возможного клиента увенчались успехом. Обзавестись старой, но проверенной техникой решили пакистанцы, причем не сухопутные войска, а подразделения охраняющего границу с Афганистаном Пограничного корпуса. Первая сотня Т-55Н была доставлена в начале прошлого года. Всего закуплено 282 таких танка. Сумма сделки составила, по некоторым данным, 74 миллиона долларов. Возможно, это не слишком много, но гораздо выгоднее, чем простая утилизация.