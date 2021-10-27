Наследник «Воеводы»

Россия дополняет ядерный щит «Кедром»

В зарубежных СМИ появились сведения о том, что с российского космодрома Плесецк был произведен пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты. И вопреки ожиданиям большинства экспертов этой ракетой оказалась не перспективная многоступенчатая жидкостная РС-28, более известная как «Сармат». Многие эксперты считают, что запуск выполнялся в рамках секретного российского проекта МБР «Кедр» – не самой ракеты, поскольку работы находятся в начальной стадии, а каких-то ее элементов. Результатом тестового пуска стало успешное поражение цели, расположенной на испытательном полигоне ВКС России Кура (полуостров Камчатка). Более подробной информации об этом неординарном событии пресс-служба Министерства обороны не предоставила.

Зачем России новая МБР

Ракета разработана АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» – научно-исследовательским и производственным предприятием отечественной «оборонки», специализирующимся на создании межконтинентальных баллистических ракет тактического и стратегического назначения. Создатели «Кедра» заявили о нем как об одном из прорывных образцов вооружений, созданных российскими конструкторами в течение последних двух десятилетий.

Он позиционируется ими в качестве оружия, способного полноценно заменить сразу все принятые в настоящий момент на вооружение ВС РФ боевые системы. Рассмотрим, насколько их утверждение обоснованно.

“Комплекс нового поколения «Кедр» будет базироваться на опыте, накопленном в результате создания «Ярсов» и «Тополей». А возможность использования модного в последнее время модульного оснащения дает новой ракете право на получение статуса «Наследник «Сатаны»”

Споры о том, каким должен стать российский «ядерный кулак», длятся достаточно давно, а информация о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках проекта «Комплекс стратегического назначения «Кедр», что называется, добавила масла в огонь.

Краеугольным камнем этой дискуссии стал вопрос: «Зачем Вооруженным силам России ракетный комплекс нового поколения?». Самым очевидным ответом является: «Для замены вооружений, технологический ресурс которых истекает в ближайшие 10–15 лет».

Действительно, главные премьеры стратегических вооружений состоялись (по меркам прогрессивного XXI века) «вчера», а их самые знаменитые образцы – боевые блоки «Авангард» и ракетные комплексы РС-28 «Сармат» уже поставлены на боевое дежурство. Необходимость скорого обновления основы мобильного ядерного щита явственно вырисовывается на горизонте. И несмотря на тот факт, что непредсказуемое маневрирование боевого блока «Авангард» на заключительном этапе полета сводит к нулю возможности любой противоракетной обороны, а ракетные комплексы РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и РС-24 «Ярс» в полном объеме подтверждают имидж самого смертоносного оружия в мире, их технологического ресурса не хватит более чем на полтора-два десятилетия.

Оптимальным решением политического и военного руководства страны стало создание вооружений нового поколения.

Ракетный спецназ

В настоящее время работа над проектом «Кедр» находится в стадии теоретических изысканий. По словам эксперта Василия Кашина, основной целью реализации проекта «Кедр» должно стать создание перспективного оружия, своего рода «ракет специального назначения», обеспечивающего качественное усиление и обновление ядерного щита РФ. Предполагается, что в них будут активно внедряться компоненты искусственного интеллекта и элементы новейшего боевого оснащения. Возможно появление нового типа твердого ракетного топлива. Результатом таких действий должно стать уменьшение массогабаритных характеристик, что в свою очередь позволит развивать данный тип вооружения в нескольких направлениях одновременно.

В конструкторских и инженерных кругах существует мнение о возможном получении новым оружием эффективно действующей системы защиты от перехвата в космическом пространстве. О том, что в ближайшей перспективе перехват межконтинентальных баллистических ракет должен выйти на космический уровень, говорит многое. Уже сегодня функциональный потенциал системы ПРО США практически исчерпан. Яркий пример тому – недосягаемые для нее гиперзвуковые боевые блоки «Авангарда».

В том, что новый перспективный ракетный комплекс «Кедр» будет создан на базе самых последних научных достижений, сомневаться не приходится. В первую очередь это касается используемых в конструкции материалов и сплавов. Таким образом, перехват такой ракеты в космосе, особенно в случае получения ею возможности маневра на этом этапе полета, – задача абсолютно бесперспективная. А разговоры о наличии у российских ученых соответствующих технологий превращаются в простую констатацию свершившегося факта.

На суше, на воде и под землей

vpk-news.ru

Очевидно, что в ближайшем будущем появления новой МБР «Кедр» ждать не приходится. И не потому, что в процессе работ возникли сложности, а потому, что проект «Кедр» не входит (по крайней мере сегодня) в перечень приоритетных разработок оборонного ведомства России. Не фигурирует он и в Государственной программе вооружения на 2018–2027 годы. Однако эта ситуация, думается, временная и ее кардинальное изменение в сторону интенсификации произойдет одновременно с окончанием перевооружения РВСН России на «Сарматы» и «Авангарды».

В качестве наиболее перспективного носителя ракетного комплекса «Кедр» рассматриваются мобильные многоосные автомобильные платформы, разработкой которых очень активно занимаются ПАО «КамАЗ» и АО «Брянский автомобильный завод». Среди экспертов в области ракетного вооружения существует консолидированное мнение о возможном сохранении «Кедром» массогабаритных характеристик «Ярса» или «Тополя-М». Тем не менее использование принципиально нового ракетного топлива и обновленного типа боевой нагрузки позволяет говорить об абсолютно новой ракете, обладающей уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками, например вдвое большей предельной дальностью. По мнению инженера-ракетостроителя Андрея Соколова, этот показатель с 10 тысяч километров у «Тополя» и «Ярса» может возрасти до 15–17 тысяч.

Примечательно, что в качестве возможного носителя МБР «Кедр» рассматривается и боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», однако его перспективы в этом направлении достаточно туманны, что объясняется проблемами с продлением российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Комплекс нового поколения «Кедр» будет базироваться на опыте, накопленном в результате создания «Ярсов» и «Тополей». А возможность использования модного в последнее время модульного оснащения дает новой ракете право на получение статуса наследника «Сатаны». По аналогии с легендарной Р-36М МБР «Кедр» может исполняться в нескольких вариантах, отличающихся типом и мощностью боевой части – от нескольких сот килотонн до многомегатонных боеголовок.

Ряд специалистов считают, что проект МБР «Кедр» является заключительным этапом программы обновления стратегических ядерных сил РФ. Существующие сегодня темпы модернизации ядерного щита перманентно растут и в ближайшие несколько лет могут легко преодолеть 80-процентный порог. Об этом говорит и срок завершения работ по проекту «Кедр», запланированный на начало 2030-х годов.

Определившие в качестве своих главных врагов Россию и Китай, США занялись выстраиванием своей новой ПРО. И в тот момент, когда поставленная цель будет практически достигнута, на сцене должен появиться ракетный комплекс нового поколения «Кедр», обладающий способностью преодолевать самую передовую ПРО и имеющий неограниченные модернизационные перспективы. Таким образом, будут решены две стратегические задачи: предоставление возможности США как следует потратиться на реорганизацию своей ПРО и свести к нулю ее обновленный боевой потенциал.

Межконтинентальный задел России

На сегодня на вооружении РВСН России состоит несколько вполне эффективных межконтинентальных баллистических ракет, среди которых не только уже неоднократно упоминавшиеся комплексы «Тополь-М» и «Ярс», но и комплекс-долгожитель РН-100Н УТТХ и все еще очень мощная ядерная МБР четвертого поколения Р-36М2 «Воевода».

В течение 2022–2023 годов ожидается массовое поступление РС-28 «Сармат». И несмотря на то, что в течение ближайших пяти лет существующая картина должна кардинально измениться, это связано с истечением ресурса ракет-старожилов, в арсенале РВСН останутся две современные МБР:

РС-24 «Ярс» подвижного грунтового (15П155М) и шахтного (15П165М) базирования, возраст которого к концу третьего десятилетия будет исчисляться лишь 20 годами. Кроме того, следует учесть проводимую сейчас модернизацию, в результате которой все стоящие на вооружении РВСН России комплексы будут обновлены в течение двух-трех лет. О его боевой эффективности нужно знать только один факт: для перехвата одной ракеты комплекса РС-24 необходима ни много ни мало 21 противоракета. Однако такими скорострельностью и производительностью как современные, так и перспективные системы противоракетной обороны США похвастаться не могут;

РС-28 «Сармат», в оснащении которого будут использоваться гиперзвуковые планирующие боевые блоки «Авангард». Это самая мощная из существующих сегодня МБР, имеющая рекордные забрасываемую массу (10 тысяч килограммов) и дальность (18 тысяч километров). Американские эксперты убедились, что «Сармат» способен достигать территории США по любой траектории, то есть обходя зоны ПРО. Что касается боевых блоков «Авангард», то их перехват невозможен даже в теории.

Но сегодня необходима поддержка государством АО «Корпорация «Московский институт теплотехники». Очевидно, что без нового финансирования, в качестве которого и позиционируется реализация проекта «Кедр», сохранить его научный и производственный потенциал будет сложно. На сегодня большинство крупных тем, разрабатываемых этим предприятием, или близится к успешному завершению, или приостановлено. Будем надеяться, что к часу X имеющиеся у российских ракетостроителей технологии останутся не только актуальными, но и передовыми.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года