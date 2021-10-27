Головная боль Лондона

Решение об отмене создания в США новых ядерных боеголовок не повлияет на британские планы совершенствования оружия для субмарин

Как писала в 2020 году аналитик по вопросам ядерного сдерживания и противоракетной обороне Пэтти-Джейн Геллерт, поддержание ядерных средств сдерживания Соединенных Штатов включает разработку боеголовки W93, которая вместе с ракетой-носителем Mark 7 (Mk7) заменит стареющие боеголовки на баллистических ракетах ВМС Trident II D5, запускаемых с подводных лодок. По ее мнению, добавление W93/Mk7 в арсенал США сведет к минимуму технический риск для морской части средств сдерживания США, восстановит критические навыки персонала и внесет вклад в программу параллельной замены боеголовок в Великобритании.

Однако спустя время возникла заминка. «План Соединенного Королевства увеличения запасов ядерных боеголовок не будет затронут, если США откажутся от новой ядерной боеголовки, запускаемой с подводных лодок», – заявил официальный представитель Министерства обороны Великобритании. «Количество боеголовок, которые нам понадобятся в будущем, не зависит от того, что США делают с W93, – подчеркнул высокопоставленный британский чиновник Ангус Лэпсли во время мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований. – У США есть программа по боеголовкам, и у нас есть программа по боеголовкам». «Поскольку мы используем одну и ту же ракету и, следовательно, используем ту же боеголовку, существует определенная степень взаимной поддержки, которую мы можем оказать друг другу в продвижении этих программ. Но вы по-прежнему получаете совместную англо-американскую боеголовку», – заметил британский чиновник.

W93 – это новая конструкция ядерной боеголовки для использования на БРПЛ Trident-2. Программа была обнародована в бюджетном запросе администрации Трампа на 2021 финансовый год и находится на ранних этапах проектных работ как в Пентагоне, так и в Национальном управлении ядерной безопасности, которое контролирует производство вооружения.

“ Если на заре атомной эры Британия была одной из ведущих стран в области разработки ядерного и термоядерного оружия, то теперь от былого научно-технического и технологического могущества не осталось ничего ”

Создание новой конструкции – первое за десятилетия после серии продлений срока службы и модернизации существующих боеголовок – быстро вызвало критику сторонников нераспространения ЯО. Она также считается особенно уязвимой на политической арене, когда начинается обсуждение бюджета на 2022 финансовый год. Хотя неизвестно, включает ли бюджетная заявка президента США Джо Байдена финансирование для W93, ожидается, что некоторые демократы будут настаивать на отмене этой программы и инвестировании других.

В то же время, когда были объявлены планы создания W93, Великобритания сообщила, что работает над новой конструкцией боеголовки для своего флота атомных субмарин с ракетным вооружением Trident. Вашингтон и Лондон планируют сотрудничать в разработке W93.

Американская Sandia National Laboratories в настоящее время ведет НИОКР темы W93/Mk7 для замены устаревших W76-0/Mk4 и частичной замены W76-1/Mk4А и W88/Mk5. Новая боеголовка должна быть в габаритах Mk5 с «физпакетом» W61-7 регулируемой мощности от 0,3 до 340 килотонн. Всего таких устройств на складах Министерства энергетики США 600. Британцы просто хотят «упасть на хвост», чтобы вообще не остаться без ЯБ. Хотя американцы с самого начала заявляли, что программа W93/Mk7 не решает всех проблем перевооружения сил БРПЛ, существует еще дефицит в тысячу боеголовок, который придется закрывать другими программами. Грубо говоря, США изначально публично заявили – самим мало.

Этот вопрос стал предметом особого внимания после того, как прошлым летом прояснилось, что Великобритания планирует увеличить свои запасы ядерных боеголовок. Лондон планирует иметь «не более» 260 боеголовок, что отменяет принятое десять лет назад решение сократить максимальное количество боеголовок с 225 до 180 к середине 2020-х годов, которое должно привести к увеличению запасов более чем на 40 процентов.

Лэпсли опроверг мнение, что увеличение количества БГ связано с соглашением между США и Великобританией о совместной разработке новых боеголовок, запускаемых с подводных лодок.

В британской прессе муссируются слухи, что Великобритания каким-то образом получила от США сделку на W93 по схеме «купи одну – получи вторую бесплатно». Якобы это объясняет, почему количество боеголовок в британском арсенале значительно вырастет в ближайшее время, что не соответствует действительности.

«Для нас важно, чтобы программа W93, которую реализует ВМС США, продвигалась вперед. Но у нас есть своя программа», – добавил Лэпсли. После окончания холодной войны контроль над разработкой, производством и обслуживанием в течение всего жизненного цикла всего британского ядерного оружия переходил из рук в руки. И получалось все, как в русской народной пословице: «У семи нянек дитя без глазу». В 1993 году контроль над британским ядерным арсеналом передан консорциуму Hunting Engineering и его субподрядчикам – Brown and Root и AEA Technology. В 1999-м контроль перешел консорциуму BNFL, Lockheed Martin и Serco. В 2008 году британское правительство продало долю (контрольный пакет с так называемой золотой акцией) компании BNFL американской частной компании Jacobs Engineering Group. Налицо постепенная, поэтапная деградация британского ядерного оборонно-промышленного комплекса. Если на заре атомной эры Британия была одной из ведущих стран в области разработки ядерного и термоядерного оружия, то теперь от былого научно-технического и технологического могущества не осталось ничего, только одна маленькая американская частная компания, не имеющая никакого опыта разработки и производства ядерного оружия и занимавшаяся до этого обслуживанием АЭС. Все ЯЗУ, поступившие в виде боеприпасов на вооружение королевских ВВС и ВМС, начиная с первых ядерных и термоядерных авиабомб Yellow Sun, Blue Danube, Violet Club и заканчивая последними британскими боеприпасами холодной войны – авиабомбой WE.177A/B/C и боеголовкой ET.317, разработаны Исследовательским центром по атомному оружию (AWRE) в Олдермастоне, недалеко от Рединга – в Беркшире, но этот центр закрыт в 1997 году.

Если в 60-е годы, реализуя совместную англо-американскую программу Resolution-Polaris, на американские ракеты англичане поставили свои боеголовки ET.317 вместо американских W-58/Mk2, то в 90-е – по программе Vanguard-Trident II просто обменяли девять тонн высокообогащенного реакторного урана на 200 американских боеголовок W-76-0/Mk4. Ангус Лэпсли, видимо, тот еще оптимист.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года