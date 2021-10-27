С поправкой на инфляцию

В бюджете предусмотрено финансирование на новые образцы вооружения

На минувшей неделе состоялось заседание Комитета Государственной думы по обороне. По его итогам комитет утвердил заключение по бюджету на 2022–2024 годы и рекомендовал принять в первом чтении законопроект о федеральном бюджете 2022-го, на плановый период 2023 и 2024 годов.

В приоритете ядерно-оружейный комплекс

Как заявил председатель Комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, уже в ближайшее время нижней палате предстоит рассмотреть главный финансовый документ страны – федеральный бюджет на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

«Важнейшей функцией государства является укрепление его обороноспособности, это гарантия безопасности нашего государства, – сказал Картаполов. – Мы утвердили на заседании комитета заключение на бюджет на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов. Разделом «Национальная оборона» предусмотрены бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, социальную защиту военнослужащих и решение других задач».

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2022 году составят 3 510 419,6 миллиона рублей, в 2023-м – 3 557 223,3 миллиона рублей и в 2024-м – 3 811 777,5 миллиона рублей. При этом доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022 и 2023 годах по сравнению с 2021-м (14,4%) увеличится и составит в 2022 году 14,8 процента, в 2023-м – 14,5 и 15,2 процента – в 2024 году.

“Законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы”

На ядерно-оружейный комплекс предусмотрено в 2022–2023 годах порядка 49 миллиардов рублей ежегодно (увеличение на 7,1%, на 6% по сравнению с ранее утвержденными объемами ФЗ № 385-ФЗ), на 2024 год – около 56 миллиардов рублей (увеличение на 14% относительно 2023-го).

На государственную программу РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса» в части «Национальной обороны» бюджетом на 2022–2024 годы предусмотрено по шесть миллиардов рублей ежегодно.

На федеральный проект «Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса» в части «Национальной обороны» на 2022–2024 годы – порядка пяти миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, предусмотрено финансирование на достаточном уровне субсидий на возмещение отдельных затрат казенных предприятий ОПК, субсидий стратегическим организациям ОПК (в целях предупреждения банкротства) и организациям – экспортерам промышленной продукции военного назначения. В том числе на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ», на комплекс мероприятий «Стимулирование и сопровождение научной и производственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса».

Наряду с общими подходами к формированию законопроекта на изменение расходов по разделу «Национальная оборона» повлияло увеличение бюджетных ассигнований:

на поддержание уровня денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на достигнутом уровне в 2022 году на 31 200,0 миллиона рублей, в 2023-м – на 32 448,0 миллиона рублей и в 2024-м – на 1,3 триллиона рублей;

на увеличение численности офицеров и военнослужащих Вооруженных сил, проходящих военную службу по контракту, в 2022 году – на 28 443,0 миллиона рублей, в 2023-м – на 44 405,7 миллиона рублей, в 2024-м – на 1794,3 миллиона рублей.

Анализ структуры расходов раздела «Национальная оборона» проекта федерального бюджета на 2022-й и на плановый период 2023 и 2024 годов говорит о сохранении основных сложившихся пропорций в расходах по подразделам.

Основное место в структуре расходов раздела составляет подраздел «Вооруженные силы Российской Федерации». Открытая его часть предусматривает в 2022 году в сумме 1067,3 миллиарда рублей, в 2023-м – в сумме 1110,6 миллиарда рублей и 1 143,7 миллиарда рублей – в 2024 году.

Социальный аспект

Картаполов также обратил внимание на то, что законопроектом предусмотрена ежегодная индексация с 1 октября на прогнозный уровень инфляции оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2022 году на 4,0 процента, в 2023-м – на 4,0 и в 2024-м – на 4,0 процента. Комитет по обороне поддерживает данное решение правительства.

Кроме того, законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих в связи с полным восстановлением указанных бюджетных ассигнований, а также ростом численности участников данной системы в 2022 году на 19377,8 миллиона рублей, в 2023-м – на 25 775,6 миллиона рублей.

Председатель комитета рассказал, что законопроектом предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на осуществление переданных полномочий РФ, в том числе:

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 1210,3 миллиона рублей, в 2023–2024-м – в объеме 1082,0 миллиона рублей ежегодно на уровне объемов, утвержденных Законом № 385-ФЗ;

на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 2000,0 миллиона рублей, в 2023–2024-м – в объеме 1800,0 миллиона рублей ежегодно на уровне объемов, утвержденных Законом № 385-ФЗ;

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 984,1 миллиона рублей. Бюджетные ассигнования Законом № 385-ФЗ не были предусмотрены;

на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов бюджетные ассигнования предусмотрены в 2022 году в объеме 3319,9 миллиона рублей, в 2023-м – в объеме 3431,0 миллиона рублей, в 2024-м – в объеме 3550,7 миллиона рублей. За счет субвенций планируется осуществить финансирование переданных органам местного самоуправления полномочий РФ по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Более того, законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службы, в 2022 году – на 427 209,4 миллиона рублей, в 2023-м – на 529 125,4 миллиона рублей и в 2024-м – на 57 995,0 миллиона рублей.

«Министерством обороны РФ и Министерством финансов РФ проделана большая, кропотливая работа по формированию проекта бюджета на трехлетний период. По нашему мнению, это лучший «оборонный бюджет» в современной России. Распределение финансирования должно осуществляться без ущерба для стратегических направлений. И социальный блок, и перевооружение армии и флота имеют первостепенное значение. Поэтому мы, депутатский корпус, при рассмотрении бюджета на очередную трехлетку будем детально и взвешенно подходить к каждому разделу. Хочу отметить, что на заседании комитета состоялось обстоятельное и конструктивное обсуждение параметров проекта бюджета между членами Комитета по обороне и представителями Министерства обороны РФ и Министерством финансов РФ», – заключил глава думского оборонного комитета.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (904) за 26 октября 2021 года