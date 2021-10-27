Закупка российских военных самолетов вместо американских: Турция поставила ультиматум США (Advance, Хорватия)

Отношения между Турцией и США остаются напряженными. Анкара хочет сама принимать решения и распространять свое влияние. Это совершенно не устраивает американцев, которые в союзниках больше всего ценят послушность. Однако Турция для Америки важна, и США понимают, что турки могут отвернуться от Запада и начать игру «за другую команду».

Многие годы отношения между Турцией и США остаются напряженными, и судя по информации, которая приходит, улучшений не предвидится. Более того, нынешняя напряженность может еще больше обостриться. Несмотря на многочисленные разногласия между Вашингтоном и Анкарой, причина на то очень проста по своей сути. Турция Эрдогана хочет стать более автономной, хочет сама принимать решения и распространять свое влияние на три континента. Это совершенно не устраивает Соединенные Штаты, которые в своих союзниках больше всего ценят послушность.

Остается ли Турция все еще лояльным и послушным "союзником НАТО"? В каком-то смысле да, но она, несомненно, постепенно, мало помалу "раздвигает рамки". Эрдоган очень хитро, можно сказать, выстраивает имидж новой дерзкой Турции, не принимая при этом каких-либо решений, которые могли бы пошатнуть его власть, то есть вызвать большое недовольство у "шефа" НАТО, то есть Соединенных Штатов.

Эрдоган помнит, что однажды его уже пытались свергнуть, и кто бы ни стоял за этим (эта информация - уже секрет Полишинеля), летом 2016 года это ему почти удалось. Сегодня, когда прошло уже более пяти лет с тех пор, Эрдоган продолжает "зачищать" остатки того путча. Иными словами, он по-прежнему отдает распоряжения о массовых задержаниях людей по всей стране, в основном в рядах вооруженных сил, сил безопасности и государственных структур. Вряд ли по прошествии пяти лет все они из тех, кто сочувствовал путчу. Наверняка не все. Но Эрдоган проводит режимную чистку глубоко и основательно, позволяя себе намного больше, чем, например, Александр Лукашенко в своей стране.

Кто знает, сколько на самом деле невинных людей сидят в турецких тюрьмах (многих еще даже не осудили!), но нет сомнений, что таких много. Их точно больше, чем достаточно для того, чтобы ввести против Турции более строгие санкции, чем те (давайте снова воспользуемся этим примером), которые введены против Белоруссии или даже России, если говорить об осужденном Навальном и его сторонниках. Против Эрдогана этими мерами не пользуются, что ясно подтверждает его значимость в широком геостратегическом контексте.

Легко вводить санкции против Москвы или Минска, когда их уже внесли в список территорий, обреченных на изоляцию. Но с Турцией все всегда было иначе. Турция важна по многим причинам, и поэтому ей разрешено очень многое, так как все понимают: в противном случае Турция отвернется от Запада и начнет игру "за другую команду".

Отношения между Турцией и США значительно ухудшились после того, как Турция закупила российские зенитные ракетные системы С-400. США отказались продавать туркам уже заказанные передовые самолеты F-35, заявив, что российские С-400 несовместимы с обороной НАТО. Иными словами, США дают понять, что не хотят, чтобы современные и высокотехнологичные F-35 вообще находились вблизи российских комплексов С-400. Американцы боятся, что эти системы могут вести скрытое наблюдение за F-35, "изучать" их и передавать данные русским. В таком случае в один прекрасный день С-400 могут стать "крайне эффективными" в борьбе с американскими F-35, что для США, разумеется, недопустимо.

Но Турция хочет любой ценой быстрее модернизировать свои военно-воздушные силы и предложила США компромиссное решение. Турки хотят купить у них 40 единиц F-16 и также модернизировать уже имеющиеся F-16. Переговоры на эту тему якобы уже ведутся, но еще не поступило подтверждений о том, что США, то есть американский Конгресс, одобрили продажу этих военных самолетов Турции (хотя эти самолеты, видимо, "могут" находится в одной стране вместе с С-400). Кроме того, США по-прежнему требуют от Турции отказаться от российских систем С-400, но Анкара упорно сопротивляется, несмотря на то, что США уже даже ввели из-за этого санкции против Турции (в список вошли некоторые турецкие руководители).

Американские санкции коснулись и Исмаила Демира, одного из главных турецких функционеров в области национальной безопасности. Он попал в санкционный список, поскольку участвовал в процессе закупки российских С-400, и теперь именно он очень жестко предупредил Вашингтон о том, что если США откажутся продать им F-16, турки снова обратятся к русским и купят передовые самолеты у них.

Несколько смягчить ситуацию пытается турецкий министр обороны Хулуси Акар, который в последнее время проявил себя как человек, с которым США, вероятно, говорить проще всего.

Угроз вроде той, которую высказал Демир, можно было ожидать. Уже давно понятно, что Турция использует свои отношения с Россией как джокер при выяснении отношений с США. Вопрос только в том, как долго Анкаре удастся вести эту игру, ведь если однажды она решится на шаг, который приведет к расколу отношений с США (а закупка российских самолетов может стать таким шагом), то Турция моментально окажется в совершенно другой позиции, о которой пока, возможно, турки даже не думают.

Непонятно, что обо всем этом думает Эрдоган, то есть понимает ли он, что благосклонность Запада (упомянутые санкции тоже благосклонны) объясняется не его политическим искусством, а общей геополитической важностью Турции на фоне растущей напряженности между Востоком и Западом. Почти символические санкции против Турции могут стать более жесткими, да и дни ее членства в НАТО могут быть сочтены, если Анкара решится на модернизацию своих военно-воздушных сил за счет российских истребителей.

Конечно, Турция скоропалительно не пойдет на этот слишком радикальный шаг. Ее угрозы - это на самом деле все еще попытки надавить на США, чтобы получить желаемое и одновременно укрепить свою позицию, заявив Западу: "Будете нас притеснять, мы уйдем к России".

Антун Роша (Antun Roša)