До последнего дрона: зачем отряды военных медиков усиливают беспилотниками

БПЛА в первую очередь получат медподразделения специального назначения

Искать на поле боя раненых солдат и офицеров будут беспилотники. Минобороны планирует усилить армейские медподразделения дронами, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Также эта спецтехника может использоваться во время ликвидации последствий техногенных катастроф или стихийных бедствий. Новинки войдут в состав медицинских отрядов специального назначения, а также отдельных медицинских подразделений. В перспективе дроны будут не только находить пострадавших, но и доставлять лекарства и медоборудование под огнем противника. Эксперты отмечают, что дроны могут оказывать помощь не только в военное, но и в мирное время, что позволит спасти жизни людей.

Лечащий дрон

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, решение о создании подразделений беспилотников в настоящее время прорабатывается. Планируется, что в их состав войдут не только классические БПЛА, но и квадрокоптеры. В рамках этой работы уже проведены первые учения с медицинскими БПЛА. Задачей дронов станет поиск раненых и доставка небольших грузов с медикаментами. Ожидается, что они помогут военным медикам не только в бою, но и во время ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.

По словам собеседников издания, подразделения беспилотников в первую очередь получат медицинские отряды специального назначения (МОСН), а также отдельные медицинское батальоны и роты. МОСН — это самостоятельные структуры в составе округа или флота, имеющие в своем составе хирургические операционные, автоперевязочные, полевые кухни и бани, а также палатки для проживания и развертывания палат для раненых и больных. Численность каждого отряда составляет порядка 200 военнослужащих. Служат здесь высококвалифицированые медики — например, в ходе недавнего военного конфликта они оказывали помощь жителям Нагорного Карабаха.

МОСН активно привлекают к крупным армейским учениям. Как уже сообщало Минобороны, в ходе недавних двухсторонних маневров Южного военного округа БПЛА помогали служащим медицинского отряда Черноморского флота в поиске раненых на поле боя. Ранее дроны тоже использовались военными медиками — например, беспилотная авиация доставляла лекарства в труднодоступные районы Крайнего Севера.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев Источник изображения: iz.ru

Отдельные медбатальоны и роты входят в состав дивизий и бригад. В мирное время они оказывают помощь солдатам и офицерам. В случае начала боевых действий поток раненых с передовой сначала попадет к медикам этих подразделений, и от качества их работы будут зависеть жизни военнослужащих.

— Важна своевременная эвакуация раненого или пострадавшего. В условиях боевых действий далеко не всегда есть возможность хорошо познакомиться с местностью, где бедует разворачиваться та или иная операция. Здесь помощь беспилотников будет незаменима. Они помогут найти раненого, оценить доступность местности и определить, какие медсредства могут понадобиться. Благодаря им можно определить пути эвакуации, их безопасность, а также время, которое уйдет на дорогу, — объяснил «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Важно, что всё это можно сделать в режиме реального времени.

Время в работе медиков — важнейший фактор, особо отметил собеседник редакции. При серьезных ранениях или травмах вопрос жизни и смерти зависит от того, насколько быстро бойцу окажут квалифицированную медпомощь.

— Также беспилотники пригодятся при доставке небольших, но критически важных грузов, — продолжил эксперт. — С их помощью можно направить те или иные медикаменты или медицинские инструменты из батальона в ротный медпункт, не загружая персонал посыльной работой. Как правило, такие дроны универсальны — на них крепится видеокамера, которую в нужный момент меняют на специальный грузовой контейнер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

В мирное время беспилотники будут незаменимы при чрезвычайных ситуациях. Они помогут оценить масштаб бедствия, очертить нужный район и найти в нем людей, которые нуждаются в помощи. При необходимости им можно будет доставить самые необходимые медикаменты и перевязочные материалы, отметил он.

Врачи спецназначения

Среди задач, которые выполняют медики МОСН, — первая врачебная помощь, временная госпитализация и подготовка раненых или пострадавших к эвакуации в стационарные медучреждения. В очагах заражения они осматривают поступивших, выявляя носителей инфекционных заболеваний, и принимают необходимые меры, чтобы остановить распространение возбудителей болезней.

В штате отряда — хирурги, анестезиологи, специалисты по лечению ожогов и инфекционных заболеваний и другие медспециалисты. Кроме того, в состав отряда входят врачи психиатрического и неврологического профилей, которые работают с пострадавшими и их близкими. Для службы в медицинском спецназе отбирают лучшие кадры из госпиталей и санитарных батальонов. В сложных случаях современные средства связи и аппаратура позволяют через спутник в режиме реального времени собирать консилиумы для консультаций с коллегами из других медучреждений.

Отдельные медицинские батальоны есть в каждом полку дивизии и в бригадах. Во время боевых действий в нем будут проводить сортировку раненых и решать, кого надо эвакуировать в тыл, а кому оказывать медпомощь на месте. Его врачи могут провести сложные операции — штаты и оборудование позволяют сформировать полноценные хирургические бригады.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин Источник изображения: iz.ru

Такая работа требует немалой выдержки и высочайшего профессионального мастерства. В случае боевых действий военным медикам приходится оказывать помощь в том числе и под огнем противника.

Военные медики в мирное время не раз приходили на помощь россиянам. В прошлом году военное ведомство построило 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах страны для оказания помощи заразившимся коронавирусной инфекцией. В июле 2021 года Минобороны сообщало, что военные медики в Хакасии приняли от гражданских коллег 70 пациентов с COVID-19. Для этого мобильный госпиталь Центрального военного округа был развернут на базе Реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске.

Алексей Рамм