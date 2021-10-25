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ТАСС

Космонавты рассказали, что не дали актрисе и режиссеру ничего сломать на МКС

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Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции.
Источник изображения: Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА "Новости"

По словам Олега Новицкого, приходилось оберегать и "киноэкипаж", и станцию

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров не дали ничего сломать на МКС актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко во время их пребывания на станции. Об этом сообщил Новицкий.

"Мы не позволили [ничего сломать]. Попытки были: все-таки человек, резко попавший [на МКС] и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу", - сказал Новицкий в фильме "Вызов. Первые в космосе" на Первом канале.

По словам космонавта, приходилось оберегать и "киноэкипаж", и станцию. "Они проявили себя очень хорошо. Они довольно строго выполняли все просьбы и требования. Проблем, которые я от них ожидал, не было", - добавил он.

Пересильд отметила, что уже на третий день пребывания на станции была готова заваривать еду мужчинам, если они в этом нуждались. Актриса также подчеркнула, что "киноэкипаж" не нанес ущерба станции. "Дырок мы не сделали, туалет не сломали", - добавила она.

В свою очередь Шипенко рассказал, что часто бился головой на МКС. "Шлемы, которые мы взяли, очень пригодились. Я очень много там бился головой", - сказал режиссер.

О "киноэкипаже"

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"), который приземлился в Казахстане утром 17 октября. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

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Казахстан
Россия
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Роскосмос
Проекты
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Союз ПКК
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