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WarSpot

Altay поедет на южнокорейском двигателе

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Источник изображения: warspot.ru

Турции удалось договориться с Южной Кореей о поставках танковых двигателей. Вчера, 23 октября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что танки Altay получат силовые установки Doosan Infracore DV27K мощностью 1500 л.с.

Пока неизвестно, будет ли 12-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением поставляться из Южной Кореи, или в Турции будет налажено их лицензионное производство. Объёмы поставок и сумму сделки стороны также пока не разглашают.

Танковый двигатель Doosan Infracore DV27K

Источник изображения: armyrecognition.com

О запросе турецкой компании BMC к южнокорейской промышленности стало известно в прошлом году. Кроме того, Турция рассматривала возможность установки в Altay украинских танковых двигателей, а также ведёт разработку собственной силовой установки.

Турки также намеревались снабдить Altay двигателем MTU и трансмиссией RENK, но переговоры с немецкими производителями провалились из-за эмбарго на поставки оружия в Турцию. Аналогичная проблема у Турции возникла с Францией, которая должна была поставлять броню для танка Altay, поэтому программа создания первого турецкого танка забуксовала на несколько лет.

Altay — перспективный основной боевой танк третьего поколения. Машина названа в честь генерала армии Фахреттина Алтая (1880–1974), командовавшего 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919–1923 годов. В 2007 году военные заказали разработку танка турецкой компании Otokar, а в 2011 году на свет появился первый прототип (всего было собрано четыре предсерийные модели). При разработке Altay компания Otokar тесно взаимодействовала с южнокорейским производителем Hyundai Rotem, ранее разработавшим K-2 Black Panther — один из самых высокотехнологичных танков в мире.

Масса танка Altay составляет 60 т, машина может разгоняться до 70 км/ч и имеет запас хода 500 км. Длина танка — 7,3 м (с орудием — 10,3 м), ширина — 3,9 м, высота — 2,6 м. Экипаж состоит из четырёх человек: командира, наводчика, заряжающего и водителя. Основным вооружением танка является 120-мм гладкоствольная пушка (боекомплект — 57 снарядов), вспомогательным — дистанционно управляемый модуль с пулемётами калибра 12,7 или 7,62 мм или же 40-мм автоматический гранатомёт. Одна из ключевых особенностей танка Altay — система активной защиты AKKOR. Ожидается, что стоимость одной серийной машины составит $5,5 млн.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Турция
Украина
Франция
Южная Корея
Продукция
Altay
Компании
BMC
Hyundai
Renk
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