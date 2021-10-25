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Российская газета

Военная база РФ в Таджикистане получит 30 танков Т-72Б3М до конца года

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Источник изображения: Виталий Тимкив / РИА Новости

Три десятка модернизированных танков Т-72Б3М получат до конца этого года подразделения российской 201-й военной базы в Таджикистане. Об этом в воскресенье сообщил начальник штаба соединения Евгений Охрименко.

По его словам, бронемашины с улучшенными боевыми характеристиками придут на смену танкам более ранних модификаций в рамках перевооружения базы на современные образцы военной и специальной техники.

Напомним, что Т-72 является основным боевым танком Сухопутных войск. На его основе за последние десятилетия создали несколько усовершенствованных боевых машин. В том числе те, что используются российскими и зарубежными участниками популярного "Танкового биатлона".

В варианте Т-72Б3М эта машина впервые была продемонстрирована в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия", который прошел в Подмосковье. По данным корпорации "Уралвагонзавод", где создали и производят эту боевую машину, танк оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На нем установили современные системы управления огнем, позволяющие поражать цели днем и ночью, а также цифровые средства связи.

Что касается российской 201-й военной базы, то ранее мотострелков этого соединения оснастили усовершенствованными боевыми машинами пехоты БМП-2. Кроме того, военных снабдили новейшими переносными зенитно-ракетными комплексами "Верба", реактивными пехотными огнеметами повышенной дальности и мощности и противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

Арсенал стрелкового оружия базы пополнился автоматами Калашникова АК-12 и снайперскими винтовками АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм. А специалисты материально-технического обеспечения получили в свое распоряжение современные санитарные бронеавтомобили "Линза".

Начштаба 201-й базы сказал, что личный состав в ходе учений успешно осваивает новое вооружение, отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Более 1,5 тысячи солдат и офицеров базы на этой неделе участвовали сразу в трех таких маневрах в Таджикистане. Совместное учение стран ОДКБ "Взаимодействие -2021", специальное учение тыловиков "Эшелон-2021" и совместные тренировки разведывательных подразделений на учении "Поиск-2021" проходили на полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак" неподалеку от границы с Афганистаном.


Юрий Гаврилов

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