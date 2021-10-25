The National Interest (США): как ни странно, у советских солдат не было даже элементарных носков

Ближе к концу Второй мировой американские солдаты узнали о своих советских союзниках нечто такое, чего никак не ожидали. Оказывается, вместо носков советские солдаты наматывали на ноги простые клочья ткани. И это умение требовало техники.

Вместо них в России веками носили портянки.

Вот что вам нужно знать: советские солдаты натягивали на ноги длинные кожаные сапоги без шнурков. И без носков. Вместо них они наматывали на ноги вонючие тряпки.

Ближе к концу Второй мировой американские солдаты узнали нечто такое, чего никак не ожидали. Сами они и большинство их соратников носили ботинки на шнуровке с длинными носками - но только не их советские союзники. Советские солдаты натягивали на ноги длинные кожаные сапоги без шнурков. И без носков. Вместо них они наматывали на ноги вонючие тряпки.

Мы привыкли воспринимать их как должное, однако носки считались предметом роскоши и предназначались лишь для богатых. Особенно актуально это было в эпоху до промышленной революции, ведь тогда на производство носков уходило много времени. Поэтому чтобы не разбазаривать ресурсы и не отвлекать рабочую силу на производство носков, солдатам выдавали простые клочья ткани. Логика проста: если простая обмотка работала и раньше - причем не просто работала, а даже выигрывала войны - то зачем, спрашивается, что-то менять?

Эти обмотки - или portyanki, если по-русски - представляли собой большие прямоугольные куски ткани, которые аккуратно обматывали вокруг каждой ступни. Портянки выполняли ту же роль, что и носки: отводили влагу, защищали ногу от волдырей и натирания и закрывали внутренность сапога от грязи и камней.

И все же натянуть на ногу носок гораздо проще. Портянки же приходилось осторожно и туго обматывать вокруг ступни и лодыжки, словно бинт или бандаж после травмы. Это умение требовало техники - надо было учиться. В противном случае вас не только накажут за нерасторопность - еще и ногу натрете и волдырей заработаете.

Портянки использовались веками. Русские армии со времен Петра Великого шли в бой в обмотках - шерстяных носков не было. Были даже летние и зимние портянки: нитяные на теплое время года, фланелевые для холодов. Однако медленно, но верно, российская армия все же развивалась - и настало время перемен.

Вперед в современность, шагом марш!

В 2013 году министр обороны России Сергей Шойгу окончательно завершил переход с портянок на носки, раз и навсегда положив конец старомодному обычаю. На брифинге он сообщил, что российским военным давно пора забыть само слово "портянки" и перейти на более современное обмундирование.

"Хотел бы дать поручение, чтобы мы к концу 2013 года забыли слово "портянки". Необходимо выделить дополнительные средства и полностью отказаться от этого понятия в Вооруженных Силах", - проинструктировал он. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Калеб Ларсон живет в Берлине и освещает конфликты, вопросы безопасности и технологии, уделяя особое внимание американской внешней политике, европейской безопасности и немецкому обществу.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)