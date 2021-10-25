Роскосмос впервые покажет иностранцам макет модуля "Наука" в Дубае

Госкорпорация также представит макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Роскосмос представит на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае (ОАЭ) свою экспозицию, где впервые за рубежом покажет новый макет многофункционального лабораторного модуля "Наука", а также макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля (ТЭМ). Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" впервые представит экспозицию на Международном астронавтическом конгрессе IAC. Значительная часть экспозиции посвящена пилотируемой космонавтике, в частности впервые за рубежом будет представлен новый макет многофункционального лабораторного модуля "Наука", а также макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российскую делегацию на конгрессе возглавит генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "В ходе конгресса генеральный директор примет участие в пленарной сессии глав космических агентств, а также проведет двусторонние переговоры с руководством ведущих зарубежных космических агентств и организаций", - сообщили в пресс-службе.

72-й Международный астронавтический конгресс пройдет во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. Изначально конгресс в Дубае должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был проведен в онлайн-формате, а мероприятие в ОАЭ пришлось перенести на 2021 год. Ежегодные международные конгрессы астронавтики проводятся с 1950 года, но они еще никогда не проходили в арабских странах.