Войти
ТАСС

Роскосмос впервые покажет иностранцам макет модуля "Наука" в Дубае

706
0
0
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: © Олег Новицкий/ГК "Роскосмос"

Госкорпорация также представит макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Роскосмос представит на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае (ОАЭ) свою экспозицию, где впервые за рубежом покажет новый макет многофункционального лабораторного модуля "Наука", а также макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля (ТЭМ). Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" впервые представит экспозицию на Международном астронавтическом конгрессе IAC. Значительная часть экспозиции посвящена пилотируемой космонавтике, в частности впервые за рубежом будет представлен новый макет многофункционального лабораторного модуля "Наука", а также макет орбитального комплекса "Зевс" и транспортно-энергетического модуля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что российскую делегацию на конгрессе возглавит генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "В ходе конгресса генеральный директор примет участие в пленарной сессии глав космических агентств, а также проведет двусторонние переговоры с руководством ведущих зарубежных космических агентств и организаций", - сообщили в пресс-службе.

72-й Международный астронавтический конгресс пройдет во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. Изначально конгресс в Дубае должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был проведен в онлайн-формате, а мероприятие в ОАЭ пришлось перенести на 2021 год. Ежегодные международные конгрессы астронавтики проводятся с 1950 года, но они еще никогда не проходили в арабских странах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.10.2021
В Дубае начинает работу 72-й Международный астронавтический конгресс
30.06.2021
Чьи на Луне тапки
11.01.2021
Космический рывок
15.04.2020
Возможное сокращение числа запусков российских ракет связано с проблемами у иностранных заказчиков - источник
17.10.2019
Первый профессиональный астронавт из ОАЭ может отправиться на МКС в 2022 году
10.06.2019
Арабы дали денег на ремонт "Гагаринского старта"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»