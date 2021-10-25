Кабмин одобрил законопроект об утверждении корабельного устава ВМФ президентом

Проект закона наделяет президента полномочиями в части утверждения Корабельного устава

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями в части утверждения Корабельного устава Военно-морского флота России, говорится в тексте решений правительства, опубликованных на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - написано в документе.

Этот проект закона наделяет президента России полномочиями в части утверждения Корабельного устава Военно-морского флота РФ.