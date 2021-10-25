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ТАСС

Кабмин одобрил законопроект об утверждении корабельного устава ВМФ президентом

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: © Анатолий Медведь/ТАСС

Проект закона наделяет президента полномочиями в части утверждения Корабельного устава

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий наделение президента РФ полномочиями в части утверждения Корабельного устава Военно-морского флота России, говорится в тексте решений правительства, опубликованных на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - написано в документе.

Этот проект закона наделяет президента России полномочиями в части утверждения Корабельного устава Военно-морского флота РФ.

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Россия
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