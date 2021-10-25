Войти
Известия.ru

Директор NASA допустил возможность существования инопланетян

667
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/GIMBAL

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты (НЛО) появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле.

«Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология», — сказал он во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато.

«Это вопросы, на которые мы постоянно пытаемся ответить. Кто там есть? Кто мы? Как мы сюда попали? Как мы стали такими, какие мы есть? Как мы развивались? Как мы цивилизовались? И есть ли те же самые условия во Вселенной, в которой есть миллиарды других солнц и миллиарды других галактик? Она такая большая, я не могу ее представить», — добавил он.

Директор NASA допустил, что другая разумная жизнь может существовать еще где-то в нашей или в другой Вселенной.

«Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша», — заявил Нельсон.

«Это самый честный и откровенный на сегодняшний день комментарий директора NASA по проблеме НЛО и, возможно, самое продуманное заявление, связанное с НЛО, когда-либо сделанное действующим руководителем», — написал бывший заместитель помощника министра обороны США по разведке Кристофер Меллон на своей странице в Twitter.

Ранее, 29 августа, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что фактов существования гуманоидных инопланетян нет, однако различные формы жизни могут существовать во Вселенной. Глава госкорпорации допустил, что это могут быть как живые существа, так и клетки, и вирусы, и растения.

До этого, 25 июня, разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности. В докладе национальной разведки страны отмечалось существование риска, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам. Нацразведка сообщила о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам объяснить не удалось.

10 июня Нельсон уже высказывался на тему НЛО. По его словам, несколько лет назад, являясь членом комитета американского сената по вооруженным силам, он имел доступ к докладам военных летчиков, которые фиксировали такие феномены. По мнению главы NASA, сообщения об НЛО требуют серьезного изучения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
14.06.2021
Ученые оценили возможность сотрудничества России и США в космосе
10.06.2021
Правительство РФ до конца июня рассмотрит концепцию новой российской орбитальной станции
08.06.2021
Рогозин надеется, что NASA подготовит позицию по диалогу с РФ к встрече Путина и Байдена
11.02.2021
SpaceX в 2024 году осуществит запуск модулей для окололунной станции Gateway
08.06.2020
«Роскосмос» и НАСА обсудят освоение Луны
12.02.2020
США самостоятельно профинансируют проект создания окололунной станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»