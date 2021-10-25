Директор NASA допустил возможность существования инопланетян

Директор NASA Билл Нельсон допустил возможность существования инопланетян. При этом он выразил надежду, что неопознанные летающие объекты (НЛО) появляются не в результате действий некоего противника, находящегося на Земле.

«Я разговаривал с пилотами, и они знают, что что-то видели, и их радары зафиксировали это. И они не знают, что это такое. И мы не знаем, что это. Мы надеемся, что здесь, на Земле, нет такого противника, у которого есть такая технология», — сказал он во время диалога в прямом эфире, организованного директором Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато.

«Это вопросы, на которые мы постоянно пытаемся ответить. Кто там есть? Кто мы? Как мы сюда попали? Как мы стали такими, какие мы есть? Как мы развивались? Как мы цивилизовались? И есть ли те же самые условия во Вселенной, в которой есть миллиарды других солнц и миллиарды других галактик? Она такая большая, я не могу ее представить», — добавил он.

Директор NASA допустил, что другая разумная жизнь может существовать еще где-то в нашей или в другой Вселенной.

«Кто я такой, чтобы говорить, что планета Земля — единственное место обитания формы жизни, цивилизованной и организованной, как наша», — заявил Нельсон.

«Это самый честный и откровенный на сегодняшний день комментарий директора NASA по проблеме НЛО и, возможно, самое продуманное заявление, связанное с НЛО, когда-либо сделанное действующим руководителем», — написал бывший заместитель помощника министра обороны США по разведке Кристофер Меллон на своей странице в Twitter.

Ранее, 29 августа, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что фактов существования гуманоидных инопланетян нет, однако различные формы жизни могут существовать во Вселенной. Глава госкорпорации допустил, что это могут быть как живые существа, так и клетки, и вирусы, и растения.

До этого, 25 июня, разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности. В докладе национальной разведки страны отмечалось существование риска, что НЛО будут загромождать воздушное пространство и мешать летчикам. Нацразведка сообщила о 144 случаях предполагаемого НЛО, которые специалистам объяснить не удалось.

10 июня Нельсон уже высказывался на тему НЛО. По его словам, несколько лет назад, являясь членом комитета американского сената по вооруженным силам, он имел доступ к докладам военных летчиков, которые фиксировали такие феномены. По мнению главы NASA, сообщения об НЛО требуют серьезного изучения.