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WarSpot

Китай создал космических роботов-диверсантов

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У Китая есть появилась возможность незаметно выводить из строя вражеские спутники. Вчера, 23 октября, портал scmp.com сообщил о том, что Хунаньский оборонный политехнический институт разработал космическое оружие нового типа.

«Вместо того, чтобы разорвать спутник на куски, специальное устройство может повреждать спутник так, что это будет принято за его неисправность», — рассказал профессор Сунь Юньчжун из Хунаньского оборонного политехнического института.

Космический спутник

Источник изображения: scmp.com

По словам разработчиков, их робот-диверсант массой 3,5 кг внешне неотличим от традиционного сопла двигателя спутника, но несёт в себе небольшое взрывное устройство. Он незаметно прикрепляется к спутнику, а далее по команде, таймеру или при задействовании двигателя взрывается, выводя спутник из строя. При этом внешнее вмешательство остаётся незамеченным.

Китайцы впервые испытали противоспутниковое оружие в 2007 году и с тех пор совершенствуют свои возможности в атаке вражеских объектов на околоземной орбите.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Робот
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