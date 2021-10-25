Китай создал космических роботов-диверсантов

У Китая есть появилась возможность незаметно выводить из строя вражеские спутники. Вчера, 23 октября, портал scmp.com сообщил о том, что Хунаньский оборонный политехнический институт разработал космическое оружие нового типа.

«Вместо того, чтобы разорвать спутник на куски, специальное устройство может повреждать спутник так, что это будет принято за его неисправность», — рассказал профессор Сунь Юньчжун из Хунаньского оборонного политехнического института.

Космический спутник Источник изображения: scmp.com

По словам разработчиков, их робот-диверсант массой 3,5 кг внешне неотличим от традиционного сопла двигателя спутника, но несёт в себе небольшое взрывное устройство. Он незаметно прикрепляется к спутнику, а далее по команде, таймеру или при задействовании двигателя взрывается, выводя спутник из строя. При этом внешнее вмешательство остаётся незамеченным.

Китайцы впервые испытали противоспутниковое оружие в 2007 году и с тех пор совершенствуют свои возможности в атаке вражеских объектов на околоземной орбите.