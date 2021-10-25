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Время электроники

Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд

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©Micron
©Micron.
Источник изображения: naked-science.ru

Производитель микросхем памяти Micron Technology объявил об инвестировании 150 млрд долларов в строительство новых заводов и расширение действующих фабрик по выпуску чипов. За счет этих вложений, рассчитанных на ближайшие 10 лет, американская компания намерена удовлетворить растущий спрос на полупроводниковую продукцию и устранить ее дефицит.

"Мы будем взаимодействовать с властями по всему миру, в том числе в США, чтобы удовлетворить наши потребности в наращивании поставок в соответствии с нашими ожиданиями спроса к 2030 году… Мы безусловно хотели бы увеличить наше производство в США, потому что считаем, что здесь должно производиться больше двух процентов от общего объема микросхем памяти в мире. Это очень важно, как для национальной безопасности, так и для устойчивости цепи поставок микросхем", - заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) в интервью газете The Wall Street Journal.

По оценкам Micron, затраты на производство памяти в США на 35-45% выше, чем на более дешевых рынках с устоявшимися полупроводниковыми экосистемами.

По словам Мехротры, память и устройства для хранения данных теперь "имеют фундаментальное значение для всего, что меняет нашу жизнь и наш бизнес - от облачных вычислений до смартфонов и беспилотных автомобилей". На этот сегмент приходится 30% полупроводниковой отрасли, и эта доля продолжает расти, подчеркнул глава Micron.

Помимо расходов на производство памяти, часть бюджета будет потрачена на исследования и разработки. Только в 2022 году затраты Micron в этой области составят 3 млрд долларов, а капитальные вложения должны достигнуть 12 млрд долларов.

Между тем, газета Nikkan Kogyo сообщила о планах Micron построить новый завод на территории своего производственного комплекса в Японии и инвестировать в этот проект порядка 800 млрд иен (7 млрд долларов). Предполагается, что предприятие с 2024 года будет выпускать чипы оперативной памяти, применяемые в серверном оборудовании дата-центров и персональных компьютерах.

Санджай Мехротра считает, что дефицит микросхем на рынке сохранится вплоть до 2023 года, несмотря на наметившиеся улучшения ситуации в отрасли. Гендиректор Micron добавил, что высокому спросу на чипы способствуют облачные и видеосервисы, услуги дата-центров, электронная коммерция и тенденция перехода на дистанционный формат учебы и работы.

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1 комментарий
№1
25.10.2021 11:22
Цитата, q
Мы безусловно хотели бы увеличить наше производство в США, потому что считаем, что здесь должно производиться больше двух процентов от общего объема микросхем памяти в мире. Это очень важно, как для национальной безопасности, так и для устойчивости цепи поставок микросхем"
Цитата, q
газета Nikkan Kogyo сообщила о планах Micron построить новый завод на территории своего производственного комплекса в Японии и инвестировать в этот проект порядка 800 млрд иен (7 млрд долларов).
США, Япония. Несмотря на +35+45% к себестоимости. Уходят подальше от Китая.
Плюс еще это:
Цитата, q
https://sharespro.ru/content/newsdaily/micron-postroit-zavod-v-yaponii-vsled-za-tsmc-krizisu-mikrochipov-konets-76165/
Ранее на этой неделе стало известно, что правительство Японии окажет финансовую поддержку в строительстве нового завода по производству микросхем компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Государственные субсидии должны покрыть примерно половину общей стоимости проекта.

Министр экономической безопасности Японии Кобаяси Такаюки сказал, что приложит усилия для возрождения полупроводниковой промышленности Японии в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами.

TSMC совместно с японской технологической компанией Sony Group Corp. собирается инвестировать около 800 млрд иен ($7 млрд) в строительство завода. Ожидается, что производство появится в префектуре Кумамото и будет введено в эксплуатацию в 2024 году. Завод будет производить полупроводники для автомобилей, датчиков изображения для камер, а также других продуктов, производство которых пострадало от глобальной нехватки микросхем.
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