Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд

Производитель микросхем памяти Micron Technology объявил об инвестировании 150 млрд долларов в строительство новых заводов и расширение действующих фабрик по выпуску чипов. За счет этих вложений, рассчитанных на ближайшие 10 лет, американская компания намерена удовлетворить растущий спрос на полупроводниковую продукцию и устранить ее дефицит.

"Мы будем взаимодействовать с властями по всему миру, в том числе в США, чтобы удовлетворить наши потребности в наращивании поставок в соответствии с нашими ожиданиями спроса к 2030 году… Мы безусловно хотели бы увеличить наше производство в США, потому что считаем, что здесь должно производиться больше двух процентов от общего объема микросхем памяти в мире. Это очень важно, как для национальной безопасности, так и для устойчивости цепи поставок микросхем", - заявил генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) в интервью газете The Wall Street Journal.

По оценкам Micron, затраты на производство памяти в США на 35-45% выше, чем на более дешевых рынках с устоявшимися полупроводниковыми экосистемами.

По словам Мехротры, память и устройства для хранения данных теперь "имеют фундаментальное значение для всего, что меняет нашу жизнь и наш бизнес - от облачных вычислений до смартфонов и беспилотных автомобилей". На этот сегмент приходится 30% полупроводниковой отрасли, и эта доля продолжает расти, подчеркнул глава Micron.

Помимо расходов на производство памяти, часть бюджета будет потрачена на исследования и разработки. Только в 2022 году затраты Micron в этой области составят 3 млрд долларов, а капитальные вложения должны достигнуть 12 млрд долларов.

Между тем, газета Nikkan Kogyo сообщила о планах Micron построить новый завод на территории своего производственного комплекса в Японии и инвестировать в этот проект порядка 800 млрд иен (7 млрд долларов). Предполагается, что предприятие с 2024 года будет выпускать чипы оперативной памяти, применяемые в серверном оборудовании дата-центров и персональных компьютерах.

Санджай Мехротра считает, что дефицит микросхем на рынке сохранится вплоть до 2023 года, несмотря на наметившиеся улучшения ситуации в отрасли. Гендиректор Micron добавил, что высокому спросу на чипы способствуют облачные и видеосервисы, услуги дата-центров, электронная коммерция и тенденция перехода на дистанционный формат учебы и работы.