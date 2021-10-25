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Наземные роботы выступили в роли условного противника американских военных

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Наземные роботы выступили в роли условного противника американских военных
Наземные роботы выступили в роли условного противника американских военных.
Источник изображения: U.S. Army

Армия США впервые применила наземных роботов в качестве условных противников. Как сообщает The Drive, роботы преграждали путь к вертолетным площадкам, блокировали дороги и выполняли другие задачи. Они были вооружены пулеметами M240 и противотанковыми ракетами Javelin.

Армия США на протяжении нескольких лет прорабатывает концепцию MUM-T (Manned-Unmanned Teaming, взаимодействие «человек-машина»). Она предполагает, что роботы и люди могут вместе выполнять боевые задачи. Например, на учениях в следующем году роботы RCV-L будут формировать первую линию наступления, а за ней уже будут следовать люди.

Роботы могут действовать не только заодно с военными, но и против них. На учениях в сентябре армия США впервые применила двух наземных MUTT в качестве условных противников. Эти машины разрабатывает компания General Dynamics Land Systems, и предназначаются они, в первую очередь, для перевозки экипировки, боеприпасов, провизии, а также для разведки.

В семействе MUTT несколько машин разных размеров. Те, что выступали условными противниками американских военных в сентябре, весят 1,5 тонны и отличаются колесной формулой восемь на восемь. Как и все MUTT, они оснащены гибридной силовой установкой. Это позволяет им более эффективно тратить топливо по сравнению с такими же по размеру машинами с обычными двигателями внутреннего сгорания.

На каждый MUTT установили дистанционно управляемую турель CROWS c 7,62-миллиметровым пулеметом M240 и пусковой установкой для противотанковых ракет Javelin. Кроме того, у роботов были квадрокоптеры на тросах. Дроны расширяли их возможности в области разведки и наблюдения, а также играли роль ретрансляторов, увеличивая расстояние, на котором роботы могли находиться от операторов. Во время учений машины преграждали путь к вертолетным площадкам, блокировали дороги и выполняли другие задачи.

Наземными роботами интересуются не только американские военные. Ранее мы писали, что южнокорейская армия получила на испытания двух многоцелевых наземных колесных роботов. Они подходят для различных задач, включая разведывательные миссии, перевозку грузов и боеприпасов и эвакуацию раненых.

Василиса Чернявцева

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
General Dynamics
Hyundai
Проекты
Военные учения
Робот
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