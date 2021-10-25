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Первый серийный тайваньский учебный самолет T-5 поднялся в небо

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Первый серийный тайваньский учебный самолет T-5
Первый серийный тайваньский учебный самолет T-5.
Источник изображения: 總統府 / wikipedia.org

Первый серийный тайваньский реактивный учебный самолет расширенной летной подготовки T-5 впервые поднялся в небо на авиабазе Чин Чуань Кан. Как сообщает Центральное новостное агентство острова, в полете его сопровождал прототип. К 2026 году военные Тайваня собираются получить 66 таких самолетов.

Сегодня тайваньские летчики проходят подготовку на самолетах AT-3 и F-5F. Первые стоят на вооружении страны с 1984 года, а вторые — с 1972-го. Новый учебный самолет T-5, разработка которого началась в 2017 году, должен их заменить.

Созданием T-5 занимается национальная корпорация AIDC. За основу для разработки она взяла истребитель F-CK-1 Ching-kuo. Это самолет длиной 14,5 метра с размахом крыла около девяти. Его максимальный взлетный вес — 9,5 тонны. F-CK-1 может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, а дальность его полета составляет 1,1 тысячи километров.

Технические подробности о T-5 не раскрываются. Известно, что его планер в значительной степени выполнен из композиционных материалов, а крылья оптимизированы для более медленного и стабильного низковысотного полета. Самолет оснащен радаром с активной фазированной антенной решеткой.

Первый полет первого серийного тайваньского реактивного учебного самолета T-5 состоялся 21 октября. Его сопровождал один из двух прототипов, летные испытания которых AIDC провела в прошлом году. К 2026 году тайваньские военные собираются получить 66 таких самолетов.

Тайваню трудно покупать военную технику и технологии: другие государства не хотят портить отношения с Пекином и опасаются продавать их острову. Поэтому он старается самостоятельно обновлять вооружение. Например, в прошлом году Тайвань приступил к строительству первой подлодки собственной разработки.

Василиса Чернявцева

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Страны
Китай
Тайвань
Продукция
F-5
Цзинго
Компании
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Проекты
АФАР
Военные учения
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