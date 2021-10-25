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РИА Новости

Российская военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин, получив 30 Т-72Б3М

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Танк Т-72 коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон"
Танк Т-72 коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ДУШАНБЕ, 24 окт - РИА Новости. Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин, получив до конца года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил в воскресенье журналистам начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

"В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций", - сказал Охрименко.

Он сообщил, что недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили "Линза", техника служб тылового и технического обеспечения.

Начальник штаба отметил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение, отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По его словам, в совместных учениях ОДКБ "Взаимодеййствие-2021" и специальных учениях "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", которые отрабатывались на таджикистанских полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак", основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы. К практическим действиям было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих соединения.

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