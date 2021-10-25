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Интерфакс-АВН

Российская 201-я военная база в Таджикистане получит до конца 2021 года 30 улучшенных танков Т-72Б3М

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Танк Т-72Б3М.
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: t-digest.ru

Душанбе. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит свой парк боевых машин, получив до конца текущего года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко журналистам в воскресенье.

"В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций", - сказал Охрименко.

Он сообщил, что недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили "Линза", а также техника служб тылового и технического обеспечения.

Охрименко отметил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение и отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
АК-12
БМП-2
Верба ПЗРК
Корнет
КСВК
Система поражения "Ратник"
Т-72
Т-72Б
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