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ТАСС

Китай запустил спутник Shijian-21 для проверки технологий по защите от космического мусора

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в провинции Сычуань

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту спутник Shijian-21 для проверки технологий по защите космических аппаратов от мусора в околоземном пространстве. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 09:27 по местному времени (04:27 мск) при помощи ракеты CZ-3B с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Он стал 393-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая, согласно плану, заработает в 2022 году.

Согласно официальному заявлению китайской корпорации, в текущем году КНР планирует осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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