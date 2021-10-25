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Интерфакс-АВН

Ракета Ariane-5 вывела на орбиту французский военный космический аппарат и спутник связи

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Пуск ракеты Ariane 5
Пуск ракеты Ariane 5 с Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Reuters

Париж. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) в воскресенье успешно вывела на орбиту два спутника связи, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты со спутниками был осуществлен в 03:10 по парижскому времени (05:10 мск) с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Он должен был состояться на час раньше, но был перенесен из-за выявленной проблемы в первой ступени ракеты. Ее удалось быстро устранить.

Первоначально запуск предполагалось провести еще в пятницу, однако он был отменен из-за неполадок в наземных системах.

В рамках миссии VA255 ракета вывела на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тыс. км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданные франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выведен на орбиту в интересах министерства обороны Франции. Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцированных по всему миру. Помимо этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.

Спутник связи SES-17 с высокой пропускной способностью создан люксембургский компанией SES S.A. Это уже третий такой спутник, который пополнил орбитальную группировку компании. Аппарат весом более 6,4 тонн и сроком работы 15 лет будет предоставлять коммуникационное покрытие в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами. Спутник имеет около 200 Ka-полосовых лучей для покрытия этих регионов. Это будет первый спутник SES в чистом Ka-диапазоне на геостационарной орбите. Мощность аппарата SES-17 достигает 15 кВт.

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Страны
Гвиана
Италия
Люксембург
США
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
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