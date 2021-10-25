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ТАСС

Робот "Маркер" сможет бороться с беспилотниками с помощью сетей и дронов

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Мобильная робототехническая платформа "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Робот будет выявлять нарушителей разных типов: людей без соответствующего допуска на космодром, наземные транспортные средства, беспилотные летательные аппараты

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Робототехническая платформа "Маркер", испытанная ранее на космодроме Восточный, сможет бороться с беспилотниками-нарушителями при помощи электронных импульсов, дронов-камикадзе и захватных сетей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО "Андроидная техника".

Как уточнили в организации, робот "Маркер" будет выявлять нарушителей разных типов: людей без соответствующего допуска на космодром, наземные транспортные средства, беспилотные летательные аппараты. В зависимости от типа нарушителя применяются различные меры противодействия.

"В случае борьбы с БЛА рассматриваются варианты радиоэлектронного подавления системы управления БЛА, захватные сети, дроны-камикадзе для выведения из строя БЛА-нарушителя", - отметили в пресс-службе.

Если "Маркер" обнаружит человека-нарушителя, он применит систему звукового воздействия на него и передаст сообщение о несанкционированном доступе оперативной группе. "Примерно такая же технология противодействия с нарушителями на автотранспорте, только в данной ситуации "Маркер" может вести еще и оперативное преследование нарушителя, и его перехват", - добавили в НПО.

Раннее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что робототехническая платформа в охранном исполнении начала патрулирование космодрома Восточный. По его словам, она работает как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника".

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