The National Interests (США): как Россия будет вести войны будущего

Еще недавно Россия побеждала лишь за счет численного превосходства. Кто бы ни был ее враг — Наполеон, Гитлер или НАТО — метод ведения войны у России был один, заявляет автор, видимо, плохо изучив историю вопроса. Но как Москва будет вести войны будущего? В США предлагают ТОП-10 вариантов.

На протяжении столетий Россия воевала и побеждала за счет численного превосходства. Кто бы ни был ее враг - Наполеон, Гитлер или НАТО - метод ведения войны у России был один: раздавить их всесокрушающей силой своих войск, танков, артиллерии и ядерного оружия.

Но те дни канули в Лету. Современная Россия намерена вести войну не числом, а умением, пользуясь ловкими приемами, высоким мастерством и современными технологиями. Это гораздо ближе к западным методам ведения войн, которые практикуют немцы, а сегодня и американцы.

"Явно испытывая на себе влияние советского наследия, вооруженные силы Российской Федерации претерпели существенные изменения и сегодня соответствуют новым реалиям, с которыми сталкивается российское военное командование. Эта страна уже не обладает большими преимуществами в живой силе над своим вероятным противником. У нее также отсутствуют пространственно-временные преимущества, которые сводятся на нет той оперативностью, с которой осуществляются современные удары с воздуха, дальностью их нанесения и поражающей мощью, - говорится в новом исследовании аналитического центра "Рэнд" (RAND Corporation). - В условиях, когда традиционные преимущества у России отсутствуют или не приносят особой пользы, ее военное командование приспосабливается к новой ситуации таким образом, чтобы обеспечить эффективную оборону своей страны, а в случае необходимости проводить ограниченные наступательные операции вдоль ее периферии.

Поскольку аналитические оценки российской стратегии и намерений зачастую очень сильно различаются в зависимости от идеологических взглядов аналитиков, "Рэнд" начинает свое исследование с предельно ясного исходного тезиса: "Российские вооруженные силы главным образом выполняют задачу по защите своей страны, в первую очередь, важных населенных пунктов и промышленных центров. Нет никаких признаков, свидетельствующих о том, что Россия стремится к крупномасштабному конфликту с равными ей по силам государствами. Похоже, российское руководство понимает, что в случае длительного конфликта с таким противником как НАТО, страна окажется в очень невыгодном положении".

Далее авторы исследования перечисляют 10 главных характеристик, относящихся к современным российским методам ведения войны.

1. "Российские вооруженные силы главным образом выполняют задачу по защите своей страны, в первую очередь, важных населенных пунктов и промышленных центров. Для этого они используют эшелонированную комплексную систему противовоздушной обороны и ограниченное количество очагов сопротивления и буферных государств, которые позволяют им получить запас пространства и времени для реагирования на возможные удары или вторжение". Буферные государства и приграничные очаги обороны используют традиционную российскую практику, обеспечивая российскому военному командованию пространство и время для мобилизации. Это является дополнением к ядерному оружию, которое дает России гарантию ее территориальной целостности.

2. "Защищать свою территорию, избегая решительных боевых действий с равным или почти равным по силам противником, Россия намерена за счет применения оборонительных и наступательных систем вооружений большой дальности. Увеличение дальности действия такого оружия также дает российским вооруженным силам оперативные преимущества при проведении наступательных боевых действий вблизи границ России". Россия намерена срывать на своей границе любые замыслы противника, нацеленные против центральных районов страны. В этих целях она намерена противодействовать авианосцам, боевым кораблям, способным наносить удары по наземным целям и осуществлять противоракетную оборону, военным базам на зарубежной территории и некоторым видам самолетов. Для выполнения этих задач Россия создала большое многообразие ракет наземного, морского и воздушного базирования. Эта страна в случае начала боевых действий будет использовать комплексную стратегию применения авиации, сухопутных войск, военно-морского флота и иррегулярных сил. "Однако российские стратеги полагают что воздушное и космическое пространство в современной войне станут главной ареной ведения боевых действий", - отмечается в исследовании.

3. "Поскольку в случае длительной войны с равным или почти равным по силам противником дадут о себе знать слабости и недостатки российских неядерных сил и обычных вооружений, Россия попытается применять стратегию непрямого действия и методы асимметричной войны в самых разных сферах, чтобы свести на нет существующий дисбаланс".

4. "Главным инструментом управляемой эскалации для России является ее арсенал оперативно-тактического и стратегического ядерного оружия. Россия может угрожать применением или применять свое ядерное оружие в ответ на нападение с использованием обычных сил и средств, которое может ослабить государственную власть или создать опасность для российских сил ядерного сдерживания". Хотя Россия вкладывает большие средства в модернизацию своих обычных вооруженных сил, она также рассматривает возможность нанесения ядерного удара в ответ на неядерное нападение в том случае, если такое нападение будет представлять серьезную опасность для ее территориальной целостности, суверенитета, преемственности власти и жизнеспособности ее стратегического ядерного оружия, делают свой вывод авторы исследования. Нападение на российскую Калининградскую область, как сегодня называют немецкую территорию, аннексированную после Второй Мировой войны, будет считаться угрозой существованию самой России.

5. "Некоторые российские и советские оперативные планы предусматривали стремительные и скоординированные внезапные боевые действия с целью выполнение боевых задач в очень короткие сроки. Скорее всего, эти планы сохранили свою силу, особенно для заранее спланированных операций". Россия также будет использовать методы маскировки и введения противника в заблуждение, чтобы скрыть свою подготовку к таким боевым действиям.

6. "В результате проведенных в последние годы реформ сегодня гораздо более значительная часть наземного компонента российских вооруженных сил находится в повышенной готовности к началу боевых действий. Сократив общее количество частей и соединений, Россия может перебрасывать их железнодорожным транспортом по территории страны, быстро наращивая сухопутную группировку войск на нужных направлениях в ответ на возникновение кризиса".

7. "Во многих сценариях конфликтов Россия будет использовать смешанный подход к ведению военных действий, применяя традиционные и нетрадиционные методы. Силы специального назначения, военизированные формирования и сочувствующих власти гражданские лица будут передавать необходимую информацию о целях для уничтожения, о складывающейся обстановке, а иногда и проводить беспокоящие действия против противника во всем боевом пространстве".

8. "На оперативно-тактическом уровне Россия будет уделять главное внимание нарушению работы, ослаблению и уничтожению системы управления противника, а также перебрасываемых им сил и средств, используя для этого свое кинетическое оружие, средства ведения кибернетической/радиоэлектронной борьбы и прямые действия маневренных сил".

9. "У России ограниченное количество неядерных высокоточных ударных средств большой дальности, которые она может использовать против ключевых оперативных и стратегических целей, особенно против тех, чье местоположение неизменно и заранее известно".

10. "На линии фронта в российской тактике главное внимание будет уделяться массированному огню с закрытых огневых позиций (особенно из средств большой дальности), результаты которого будут использовать высокомобильные подразделения на боевых машинах, ведущие мощный огонь прямой наводкой". Вместо ведения медленной позиционной борьбы с силами противник российские войска будут использовать маневр для поиска и сковывания противника с его последующим уничтожением массированным огнем артиллерии.

Вместе с тем, в исследовании "Рэнд" звучит вопрос о том, как российская армия сможет реализовать эти новые подходы к ведению войны. Некоторые ее силы, скажем, воздушно-десантные войска, хорошо показали себя в конфликтах типа сирийского, однако "другие части и подразделения имеют на вооружении более старое оружие, и там больше призывников, срок службы которых составляет 12 месяцев. Естественно, им будет гораздо труднее выполнять такие задачи. Вопрос о том, в какой мере российские вооруженные силы в целом смогут нарастить свой потенциал и боевые возможности, которые мы наблюдали в последних конфликтах, остается открытым".

Майкл Пек (Michael Peck)