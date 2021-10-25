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Киргизия закупает в Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2

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Как сообщили 21 октября 2021 года киргизские СМИ, Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил о том, что уже в стадии реализации находится контракт на закупку Киргизией в Турции беспилотных летательных аппаратов Bayraktar (как можно понять, имеются в виду Bayraktar TB2) ), и что также будут закуплены российские легкие беспилотные комплексы "Орлан-10Е".

Турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппрат Bayraktar TB2 (с) Baykar Savunma

Дословно Камчыбек Ташиев заявил: "Сейчас в Турции делают для нас беспилотники Bayraktar. Такие есть только у пяти стран и одной из них будет Кыргызстан. Скоро она поступит к нам. В настоящее время в Турции обучаются и готовятся к управлению [БЛА] наши люди. У России мы закупаем беспилотники "Орлан-10Е", на это тоже выделены средства из государственного бюджета".

Ранее в сентябре 2021 года исполнительный директор и главный конструктор турецкой компании Baykar Savunma (Baykar Defense, в составе группы Baykar) Сельджук Байрактар заявил, что компания к тому времени имела контракты с 10 государствами на поставку разведывательно-ударных БЛА Bayraktar TB2. В течении последнего месяца сообщалалось о контрактах или намерении их заключить на закупку БЛА Bayraktar TB2 также относительно Руанды и Эфиопии.

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Страны
Киргизия
Россия
Руанда
Турция
Эфиопия
Проекты
БПЛА
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