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Известия.ru

Политолог оценил заявления о возможном применении ФРГ оружия против РФ

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Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков прокомментировал слова министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр, заявившей, что НАТО может применить оружие против России в случае необходимости.

Эксперт считает, что Североатлантический альянс всегда стремится показать свою значимость любой ценой.

«Этот призыв я приравниваю к casus belli. Он звучит так: «Сбейте российский самолет, потопите российское судно и посмотрите, что из этого выйдет. То есть продемонстрируйте, что вы можете напасть на РФ». Блок НАТО всё время должен подтверждать войной и кровью свою значимость. Тогда его можно распускать, раз он выполняет не заявленную оборонительную функцию, а наступательную. Необходимо реагировать, когда нам предлагают маленькую победоносную войну. На дипломатическом уровне потребовать разъяснений. Кроме того, должны прозвучать извинения с той стороны», — сказал Сергей Судаков журналистам НСН.

22 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Североатлантический альянс (НАТО) должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.

Также в пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя «Известиям» данное заявление, подчеркнул, что Россия всегда готова к внешней агрессии, однако лучше начать процесс разрядки и снятия напряженности.


21 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что НАТО и генсек Йенс Столтенберг загнали отношения с Россией в такое состояние, в каком они не находились даже во времена холодной войны. Она добавила, что в таких условиях работать с альянсом по вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности невозможно и не имеет смысла.

В тот же день стало известно, что главы оборонных ведомств стран НАТО утвердили новый план противодействия теоретическому нападению России. Источники из числа официальных лиц заявили, что в альянсе «по-прежнему настроены на сдерживание Москвы», даже несмотря на то что НАТО теперь уделяет больше внимания Китаю.

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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