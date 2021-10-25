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РИА Новости

Журналист Defence24 Дура: Польша пользуется российскими наработками по оружию

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Военнослужащий с ПЗРК "Верба" во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Военнослужащий с ПЗРК "Верба" во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Портал Defence24 опубликовал статью журналиста Максимилиана Дуры, в которой говорится о якобы превосходстве польского оружия над российским. При этом автор признал, что при разработке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Варшава пользуется наработками Москвы.

"Никто в Польше не скрывает, что <…> ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок", — говорится в материале.

Автор решил сравнить польский ПЗРК Piorun и российскую "Вербу". По его мнению, Россия и Польша якобы соревнуются в качестве вооружения.

Российский комплекс "Верба" имеет трехспектральную головку самонаведения, что позволяет эффективно поражать такие слабоконтрастные в тепловом диапазоне цели, как беспилотники. Дальность стрельбы у "Вербы" — шесть километров, высота поражения целей — 3,5 километра.

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Страны
Польша
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Проекты
БПЛА
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