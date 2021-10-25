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РИА Новости

Минобороны Таджикистана: в Афганистане складывается катастрофическая ситуация

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Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 23 октября/ Радио Sputnik. В Афганистане нет легитимного и признанного мировым сообществом правительства, не работают органы власти, систематически нарушаются права человека, что говорит о катастрофической ситуации в этой стране.

Об этом заявил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо на церемонии закрытия учений государств-участников ОДКБ, сообщает РИА Новости.

По его словам, эти и другие негативные факторы поставили Афганистан на грань гуманитарной катастрофы и способствуют превращению Исламской республики "в рассадник международного терроризма, что несет серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе".

Уход из Афганистана войск международной коалиции и неспособность новой власти самостоятельно контролировать территорию страны спровоцировали рост террористической активности и привели к полной деградации военно-политической обстановки, отметил глава военного ведомства Таджикистана.

Учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходили с 18 по 23 октября на полигоне "Харбмайдон", который находится в 20 километрах от границы с Афганистаном.

В начале августа талибы на фоне вывода американских войск из Исламской республики начали наступление на позиции правительственных сил и 15 августа вошли в Кабул.

В ночь на 31 августа США закончили вывод своих военных из Афганистана и официально завершили миссию в этой стране. После этого "Талибан"* объявил об окончании 20-летней войны и в начале сентября огласил состав временного правительства, основу которого составили лидеры группировки.

Ранее радио Sputnik рассказало, зачем США хотят использовать воздушное пространство над Пакистаном после ухода из Афганистана.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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Страны
Афганистан
Пакистан
Россия
США
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
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