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Российская газета

Копии советских Т-54 загримировали под М1А2 Abrams в Китае

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Источник изображения: rg.ru

Специалисты Народно-освободительной армии Китая начали переделку своих снимаемых с вооружения танков Type 59 в образцы, похожие на те, что имеются у вероятного противника.

Так, на одном из полигонов была замечена имитация американского М1А2. Армейские умельцы достаточно близко к оригиналу (особенно во фронтальной проекции) задекорировали клон советского Т-54.

Различия, конечно, имеются: если у Abrams механик-водитель находится по центру корпуса, то здесь - слева. Шасси имеют по пять опорных катков с каждой стороны, а не по шесть, как у заокеанской боевой машины. Корма корпуса выполнена достаточно условно.

В сухопутных войсках НОАК имеются специальные бригады, которым на учениях доверено обозначать вражеские подразделения. Судя по появлявшимся в Сети фотоматериалам, ранее они были вооружены устаревшими Type 62, Type 59 и современными Type 96А.

На эти бронемашины, а также на те, что имеются у противостоящих им реальных частей НОАК, устанавливают лазерные имитаторы стрельбы, датчики, фиксирующие попадания, специальные гранатометные установки, обозначающие огонь из орудий, проблесковые маячки, включающиеся в случае попадания. На "пораженных" машинах также загораются дымовые шашки. Ход учебных сражений контролируется при помощи специальной электроники и телевизионных камер.

Такие устройства позволяют экономить боеприпасы, ресурс вооружения и делают процесс обучения безопасным и в то же время более динамичным, так как любая ошибка командиров и экипажей может привести к "потерям" и, соответственно, к поражению.

Судя по всему, китайские военные решили придать учениям еще большей реалистичности, привлекая такие "загримированные" танки или похожие на М1 макеты на колесном шасси.

К слову, первый оборудованный подобным образом полигон появился в США еще в 80-е годы, это национальный учебный центр американской армии Fort Irwin в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Для обозначения противника там использовались танки М551 Sheridan и БТР М113, загримированные под советские Т-72, Т-80, БМП-1, БМП-2, ЗСУ-23-4 "Шилка".


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
M1 Abrams
M113 БТР
Type 59
БМП-1
БМП-2
Т-72
Т-80
Шилка
Проекты
Военные учения
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