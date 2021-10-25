Россия потеряла спутник-разведчик

Долететь до орбиты — полдела, важно ещё там остаться. Вчера, 22 октября, портал swissinfo.ch сообщил о том, что российский военный спутник сгорел в атмосфере над территорией США и Канады.

ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 9 сентября 2021 года, а уже на следующий день Минобороны РФ объявило о принятии спутника на управление и присвоении ему названия «Космос-2551».

Сгорание спутника «Космос-2551» в атмосфере

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России 9 сентября с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом, как сообщает блог bmpd, по данным независимых астрономических наблюдателей, спутник «Космос-2551» на орбите не произвёл никаких манёвров и не подавал зафиксированных радиосигналов, что означает, что он не функционировал с момента выхода на орбиту. Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 300 км с наклоном 96,4 градуса и для нахождения на данной орбите нуждался в постоянных коррекциях. Однако с самого начала никаких коррекций орбиты не производилось, уже с 11 сентября спутник начал снижение, а к 11 октября снизился до примерно 180 км.

Специалисты Американского метеорного общества (AMS) сообщили, что падение обломков спутника было замечено в девяти американских штатах и канадской провинции Онтарио. Благодаря тому, что спутник был относительно небольшим (150 кг), он сгорел в атмосфере, не достигнув земной поверхности.