Войти
WarSpot

Россия потеряла спутник-разведчик

579
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Долететь до орбиты — полдела, важно ещё там остаться. Вчера, 22 октября, портал swissinfo.ch сообщил о том, что российский военный спутник сгорел в атмосфере над территорией США и Канады.

ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк 9 сентября 2021 года, а уже на следующий день Минобороны РФ объявило о принятии спутника на управление и присвоении ему названия «Космос-2551».

Сгорание спутника «Космос-2551» в атмосфере

«Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России 9 сентября с космодрома Плесецк, в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

При этом, как сообщает блог bmpd, по данным независимых астрономических наблюдателей, спутник «Космос-2551» на орбите не произвёл никаких манёвров и не подавал зафиксированных радиосигналов, что означает, что он не функционировал с момента выхода на орбиту. Спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой около 300 км с наклоном 96,4 градуса и для нахождения на данной орбите нуждался в постоянных коррекциях. Однако с самого начала никаких коррекций орбиты не производилось, уже с 11 сентября спутник начал снижение, а к 11 октября снизился до примерно 180 км.

Специалисты Американского метеорного общества (AMS) сообщили, что падение обломков спутника было замечено в девяти американских штатах и канадской провинции Онтарио. Благодаря тому, что спутник был относительно небольшим (150 кг), он сгорел в атмосфере, не достигнув земной поверхности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
25.10.2021
Российский разведывательный спутник «Космос-2551» потерян
21.07.2021
«Лиана» оплетет моря и сушу
05.10.2017
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
28.07.2015
Космическая карта
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»