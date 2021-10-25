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ТАСС

Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

По мнению главы Минобороны, альянс не готов к равноправному диалогу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. НАТО последовательно стягивает силы к границам РФ на фоне призывов к военному сдерживанию России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", - сказал Шойгу.

Он назвал катастрофой итоги реализации плана НАТО по "сдерживанию" в Афганистане. "Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", - заявил министр.

21 октября министр обороны ФРГ в эфире радиостанции "Дойчландфунк", отвечая на вопрос о том, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе в воздушном пространстве с ядерным оружием, заявила, что НАТО необходимо ясно дать понять России, что альянс готов использовать и такие средства, чтобы это имело заблаговременный сдерживающий эффект и никому не пришло в голову нападать, например на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что это основная идея НАТО, она будет адаптирована к нынешнему поведению России.

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Страны
Афганистан
Германия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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