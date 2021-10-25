Военных финансистов Англии перепрофилируют на провокации против России

Великобритания может использовать против РФ, Китая и Ирана спецподразделение Минобороны, сформированное из специалистов в сфере финансов и бывших сотрудников лондонского Сити.

Как сообщает газета Financial Times, засекреченная экспертная группа, созданная шесть лет назад, помогает британским военным оттачивать навыки экономической войны и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и целенаправленного распространения дезинформации.

Специалисты спецподразделения также участвовали в работе по противодействию деятельности ИГ в Ираке и Сирии. Численность подразделения и его функции не могут быть обнародованы из соображений безопасности, пишет газета, но подчеркивает, что спрос на специалистов, разбирающихся в международных финансовых потоках, в британских вооруженных силах сейчас высок.

В материале отмечается, что популярность подобных экспертов связана с якобы растущей угрозой со стороны России и Китая. По словам источника издания, после разгрома ИГ (запрещено в РФ) спецподразделение привлекается для решения конкретных задач и пока не стало постоянной частью структуры войск Великобритании.