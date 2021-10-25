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РИА Новости

Учения коллективных сил ОДКБ носили контртеррористический характер

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Военнослужащий коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане
Военнослужащий коллективных сил ОДКБ на учениях "Взаимодействие-2021" на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Таджикистан), 23 окт - РИА Новости. Оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), завершившиеся в Таджикистане, носили контртеррористический характер и проводились с учетом тактики действий и вооружения международных бандформирований, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"Учения носили контртеррористический характер и были направлены на ликвидацию возможных угроз на этом направлении", - сказал Поплавский, подводя итоги маневров.

"Мы показали всем их участникам опыт российских подразделений, полученный в Сирийской Арабской Республике в ходе борьбы с ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещена в РФ - ред.)", - добавил он.

Генерал отметил, что в сценарий учений были заложены эпизоды, характерные для тактики действий международных бандформирований, с учетом имеющихся у них образцов вооружения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов, в том числе кустарного производства, а также использование заминированных бронеавтомобилей и террористов-смертников.

По его словам, военнослужащие в ходе учений выполнили ряд практических задач: ведение разведки для предотвращения проникновения бандформирований на территорию Таджикистана, усиление государственной границы, блокирование и локализация прорвавшихся бандгрупп, а также проведение войсковой операции по уничтожению всех боевиков.

* Запрещенная в России террористическая организация

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