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РИА Новости

19fortyfive: российский беспилотник "Охотник" станет одним из самых продвинутых в мире

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российский беспилотный летательный аппарат С-70 "Охотник" станет одним из самых продвинутых воздушных боевых средств после ввода в эксплуатацию. Об этом пишет экс-офицер армии США Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.

"Если испытания пройдут успешно и все заявленные характеристики беспилотника окажутся реальностью, то "Охотник" станет настоящим зверем", — отметил он.

По словам Иствуда, российским инженерам необходимо отдать должное за попытку полностью связать системы "Охотника" с истребителем Су-57.

Также автор назвал концепт С-70 интригующим. По его мнению, эта разработка открывает новые возможности для воздушных боев.

С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года.

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