Президент Киргизии Жапаров: в стране не будет американской военной базы

МОСКВА, 23 октября/ Радио Sputnik. Киргизия не будет размещать на своей территории американскую авиабазу, сообщил президент республики Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

"У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы", – заявил киргизский лидер на пресс-конференции в субботу.

Объединенная российская авиационная база в городе Кант на территории Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран, входящих в ОДКБ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия разместит средства противовоздушной обороны на своей военной базе в Киргизии