Войти
РИА Новости

Президент Киргизии Жапаров: в стране не будет американской военной базы

686
0
0
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США.
Источник изображения: © AP Photo / dpa/Nicolas Armer

МОСКВА, 23 октября/ Радио Sputnik. Киргизия не будет размещать на своей территории американскую авиабазу, сообщил президент республики Садыр Жапаров, передает РИА Новости.

"У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы", – заявил киргизский лидер на пресс-конференции в субботу.

Объединенная российская авиационная база в городе Кант на территории Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран, входящих в ОДКБ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия разместит средства противовоздушной обороны на своей военной базе в Киргизии

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
США
Компании
ОДКБ
Похожие новости
30.04.2021
Вывод и следствия
28.04.2021
ОДКБ наращивает масштабы совместных мер в ответ на новые вызовы военной безопасности
23.03.2020
Возможная детонация Центральной Азии – новая фаза «Большой политической игры»?
11.03.2014
Экспорт российского вооружения: стратегии влияния
29.05.2013
Афганистан выглядит устрашающе
19.12.2012
Танки перешли границу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»