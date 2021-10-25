Войти
WarSpot

Норвежские ВВС переходят на новейшие истребители

611
0
0
Источник изображения: warspot.ru

До конца этого года Норвегия спишет все свои F-16. На боевом дежурстве их заменят истребители F-35, которых в норвежских ВВС насчитывается уже 31 единица. Таким образом, Норвегия станет первой страной в мире, ВВС которой полностью перейдут на новое поколение истребителей.

По данным портала scramble.nl, Luftforsvaret (так официально именуются ВВС Норвегии) до конца года спишут последние из 57 истребителей F-16AM/BM Fighting Falcon. Этому поспособствовали две причины: норвежская армия уже имеет в своём распоряжении 31 истребитель F-35; на списанные F-16 претендует Румыния.

Испытания истребителя F-35 с тормозным парашютом

Норвегия планирует получить на вооружение 52 единицы истребителей F-35A в модификации с тормозным парашютом. Последние из самолётов должны быть поставлены в 2024 году, если пандемия COVID-19 не внесёт коррективы в график поставок.

Кроме того, вчера, 22 октября, стало известно о том, что закупочное агентство Минобороны Норвегии FMA (Forsvarsmateriell) подписало контракт с компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) на 3,95 млрд норвежских крон ($480 млн) на закупку крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile). Эти ракеты предназначены для вооружения F-35A Lightning II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Румыния
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Kongsberg
Похожие новости
25.10.2021
Норвегия заказала авиационные крылатые ракеты JSM
30.05.2019
МНО Польши направило США запрос о поставке истребителей F-35A "Лайтнинг-2"
14.05.2019
F-35: пшик молнии
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
24.09.2015
Норвегия пытается оправдать закупку проблемных американских истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»