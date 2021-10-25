Норвежские ВВС переходят на новейшие истребители

До конца этого года Норвегия спишет все свои F-16. На боевом дежурстве их заменят истребители F-35, которых в норвежских ВВС насчитывается уже 31 единица. Таким образом, Норвегия станет первой страной в мире, ВВС которой полностью перейдут на новое поколение истребителей.

По данным портала scramble.nl, Luftforsvaret (так официально именуются ВВС Норвегии) до конца года спишут последние из 57 истребителей F-16AM/BM Fighting Falcon. Этому поспособствовали две причины: норвежская армия уже имеет в своём распоряжении 31 истребитель F-35; на списанные F-16 претендует Румыния.

Испытания истребителя F-35 с тормозным парашютом

Норвегия планирует получить на вооружение 52 единицы истребителей F-35A в модификации с тормозным парашютом. Последние из самолётов должны быть поставлены в 2024 году, если пандемия COVID-19 не внесёт коррективы в график поставок.

Кроме того, вчера, 22 октября, стало известно о том, что закупочное агентство Минобороны Норвегии FMA (Forsvarsmateriell) подписало контракт с компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) на 3,95 млрд норвежских крон ($480 млн) на закупку крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile). Эти ракеты предназначены для вооружения F-35A Lightning II.