Эксперт: учения сил ОДКБ показали миру единство взглядов государств-членов на угрозы

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что прошедшие учения продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между воинскими контингентами государств - членов ОДКБ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Масштабные оперативно-стратегические учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2021", которые завершились в субботу в Таджикистане, показали всему миру единство взглядов государств-членов на существующие вызовы и угрозы. Такое мнение в субботу высказал бывший замминистра обороны РФ, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Прошедшие учения продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между воинскими контингентами государств - членов ОДКБ, слаженность органов управления и подразделений, достижение оперативной совместимости сил и средств, а также показали всему миру единство взглядов государств - членов ОДКБ на существующие вызовы и угрозы", - считает Картаполов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

"Учения прошли на высоком профессиональном уровне и способствовали укреплению боевого содружества", - добавил он.

Председатель комитета по обороне посетил в качестве наблюдателя совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие - 2021" в Таджикистане в целях парламентского мониторинга военно-политической обстановки в Центральноазиатском регионе. "В ходе визита состоялась встреча представителей координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств ОДКБ при Совете ПА ОДКБ с руководством Министерства обороны Республики Таджикистан. Также парламентарии ознакомились с техникой и вооружением личного состава коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - сообщила пресс-служба комитета по обороне.

18 октября 2021 г. на полигоне Вооруженных сил Республики Таджикистан "Харб-Майдон" в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2021" начались специальные учения "Эшелон - 2021", "Поиск - 2021" и совместное учение "Взаимодействие - 2021". Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывали совместные действия по отражению атаки условных террористов. Всего в учениях было задействовано 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.