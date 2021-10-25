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Известия.ru

Турция начала закупку истребителей F-16 у США

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Air Force

Турция начала процедуру закупки самолетов F-16 у США. Об этом в субботу, 23 октября, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Процесс оформления заказа на поставки самолетов F16 начался. Мы внимательно отслеживаем процесс. Усиление Турции — это рост оборонной мощи НАТО», — приводит его слова агенство Anadolu на странице в Twitter.

18 октября глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир допустил, что Анкара может купить у Москвы истребители Cу-35 и Су-57, если Вашингтон приостановит продажу Турции истребителей F-16.

Накануне Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что стране было предложено купить у США истребители F-16. Это произошло после того, как 4 марта 2020 года США исключили Анкару из программы по созданию нового поколения истребителей F-35.

Белый дом многократно предупреждал руководство Турции о негативных последствиях закупок вооружений у Москвы. Так, 14 декабря 2020 года Вашингтон в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ввел ограничительные меры в отношении Управления оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демирa. Это произошло после испытаний С-400, которые Анкара провела в октябре 2020 года.


В июле 2019 года Турция приобрела у России зенитные ракетные системы С-400 (ЗРС). Тогда турецкий лидер указал на то, что сделка состоялась, так как экс-президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили право Турции выбирать поставщиков оружия.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в октябре 2019 года, что это было необходимо, так как у республики ранее не было своей системы ПВО.

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