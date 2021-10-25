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Известия.ru

Украина получила от США партию комплексов Javelin

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Украинские военные 22 октября получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал «Украина Сейчас».

Как отмечается, вооружение будет перемещено к базам и складам и впоследствии передано военнослужащим для использования.

Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия. Предыдущие были доставлены на Украину 10 и 18 октября.

Ранее, 22 октября, министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США, включающей боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Поставки вооружений проводятся в рамках договоренности о предоставлении Киеву оборонной помощи в $250 млн, медицинского оборудования, средств вооружения, боеприпасов, высокоточного оружия и средств радиолокационного наблюдения.

Глава Пентагона Ллойд Остин 19 октября заявил, что в рамках своего визита в Киев намерен выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России.

11 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что США поставили Украине новую партию летального вооружения. По его словам, Вашингтон предоставил Украине оружие в связи с риском эскалации конфликта с Россией.

31 августа президентом США Джо Байденом был одобрен новый пакет военной помощи Киеву на сумму $60 млн. В частности, Украине были переданы противотанковые комплексы Javelin.

Первую партию противотанковых ракет Украина получила весной 2018 года. Тогда США передали 37 комплексов и свыше 200 ракет на сумму $47 млн. Первые пуски на полигоне в Черниговской области состоялись в мае 2018-го, в августе того же года ПТРК продемонстрировали на параде в честь Дня независимости Украины.

В 2019 году украинские военные установили на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, поскольку Вашингтон запретил Киеву использовать в боевых действиях настоящие комплексы Javelin.


Ранее, в мае, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу поставки Киеву оружия американского производства, в том числе систем противовоздушной обороны и противоснайперских технологий. Сообщалось, что вопрос о военной поддержке со стороны Соединенных Штатов поднимается в связи с ростом напряженности между Россией и Украиной.

Javelin — один из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута нужна для подготовки и удара по цели.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
Медицина
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