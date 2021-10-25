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ТАСС

Новейший отечественный робот "Маркер" получил полноценное машинное зрение

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Заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС Борис Вишняков
Заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС Борис Вишняков.
Источник изображения: © Пресс-служба МАИ

Для систем технического зрения был разработан и обучен огромный набор нейронных сетей, которые были впоследствии оптимизированы для построения динамической семантической модели сцены в реальном времени

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новейший российский робот "Маркер" получил все самые современные модули, наделяющие его настоящим машинным зрением. Об этом во время выступления в Школе управления Московского авиационного института рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС, доцент кафедры 806 "Вычислительная математика и программирование" МАИ Борис Вишняков.

"Мы разработали модули работы с оборудованием, модуль распознавания объектов в 2D и 3D, модуль семантической сегментации, модуль вычисления глубины, модуль автоматической локализации себя в пространстве и построения траектории своего движения, модуль вычисления семантической карты проходимости, а также коллегами по кооперации были разработаны модули автономного движения и управления движением сразу нескольких платформ", - сообщил он.

По его словам, в процессе создания "Маркера" для систем технического зрения был разработан и обучен огромный набор нейронных сетей, которые были впоследствии оптимизированы для построения динамической семантической модели сцены в реальном времени, так что платформа понимает, какие объекты находятся вокруг нее, чтобы оптимальным образом проехать по заданному маршруту.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", стартовавшего в 2018 году. Цель проекта - создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

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