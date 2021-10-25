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Известия.ru

Эксперт по ядерной безопасности назвал систему ПВО США «недостаточной»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

США неизбежно уязвимы перед китайскими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), считает Джеймс Эктон, соуправляющий программы ядерной безопасности в Фонде Карнеги. Об этом он порассуждал с обозревателем журнала Forbes.

Эксперт проанализировал современное вооружение КНР и России, оценил систему частичной орбитальной бомбардировки (FOBS), разработанную в СССР, китайскую систему орбитальной бомбардировки G-FOBS.

Он пришел к выводу, что у «горстки американских ракет-перехватчиков» шансы поразить приближающуюся межконтинентальную ракету минимальны. Поэтому МБР или G-FOBS даже не потребуется.

«Соединенные Штаты размещают свои системы противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и Восточной Европе, чтобы отразить небольшие ядерные атаки Северной Кореи и Ирана. Этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел с участием многих сотен китайских ядерных зарядов или, что еще хуже, тысяч российских», — подчеркнул специалист.

Эктон добавил, что консервативность руководства ядерных держав не позволит им рисковать лишний раз, поэтому китайские разработки нового оружия не более чем «подстраховка властей» на случай гипотетической ядерной атаки.

Президент США Джо Байден заявил 21 октября, что всему миру известна мощь американской армии и вооружения, так что американцам не стоит беспокоиться на этот счет. Важнее России и Китаю не допустить ошибку, которая приведет к возможности испытать эту мощь.

Ранее, 10 октября, обозреватель американского издания 19Fortyfive Роберт Фарли заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к третьей и четвертой мировым войнам. Он добавил, что Китай и США могут начать борьбу за Тайвань. При этом любое вооруженное столкновение в западной части Тихого океана станет катастрофой и приведет к разрушению инфраструктуры, сложившейся между Азией и Северной Америкой.

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