Иностранцы оказались поражены высокой точностью русских «Искандеров»

Комплекс «Искандер-Э» показал беспрецедентную точность на стрельбах у иностранного заказчика. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в субботу, 23 октября.

Так, оперативно-тактический ракетный комплекс попал ракетой с расстояния 180 км ровно в перекрестие наземной мишени размером 30х30 м.

«Стрельбы проходили на территории иностранного заказчика. Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 км и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели», — слова Оздоева привели в «РИА Новости».

Замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в «Высокоточные комплексы» корпорации «Ростех») Александр Романюк, в свою очередь, отметил, что после точнейшего поражения комплексом мишени долго не стихали аплодисменты.

Эффективность ракетного комплекса «Искандер-Э» уже была доказана в ходе боевых действий в Сирии. В Министерстве обороны России отмечают, что «Искандеры» — лучшие в мире в своем классе.

14 октября спецпредставитель президента Соединенных Штатов по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт потребовал от России убрать из Европы ракеты, которые там якобы размещены, назвав это нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Так Эберхардт ответил на вопрос о том, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

В РФ ответили, что требование спецпредставителя ничем не обосновано — и Штаты, и Россия вышли из договора, он не существует. К тому же эти ракеты не имеют отношения к ДРСМД — они оперативного радиуса действия, их дальность составляет менее 500 км.