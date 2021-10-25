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РИА Новости

"Ростех": "Искандер-Э" точно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика

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Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" на стрельбах у иностранного заказчика показал беспрецедентную точность: попал ракетой с расстояния 180 километров ровно в перекрестие наземной мишени, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Мишень представляла собой квадрат 30 на 30 метров c размещенными на нем элементами старой военной техники.

"Стрельбы проходили на территории иностранного заказчика. Запущенная комплексом баллистическая ракета преодолела 180 километров и попала точно в перекрестие мишени — это подтвердили камеры, установленные вокруг цели. Продукция предприятий "Ростеха" в очередной раз зарекомендовала себя с исключительно положительной стороны", — сказал Оздоев.

Замглавы экспортно-импортного управления КБМ (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех") Александр Романюк уточнил, что на стрельбах присутствовал генералитет заказчика, который наблюдал за происходящим по трансляции.

"После того как ракета пришла точно в "крест", аплодисменты долго не стихали", — сказал представитель КБМ.

"Искандер-Э" разработан Конструкторским бюро машиностроения. Боевая машина предназначена для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях чуть меньше 300 километров. Комплекс использует баллистические ракеты 9М723-Э.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
Искандер
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Ростех
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