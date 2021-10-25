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Известия.ru

СМИ Британии рассказали о спецгруппе финансовых экспертов при минобороны

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Великобритания может использовать против России, Китая и Ирана специальное подразделение минобороны из бывших сотрудников лондонского Сити и специалистов в сфере финансов. Об этом стало известно в пятницу, 22 октября.

Секретная экспертная группа обучает британские вооруженные силы навыкам экономической войны — как защищать страну от кибератак и целенаправленного распространения дезинформации, сообщила газета Financial Times.

Данное подразделение сформировано шесть лет назад, его активно использовали для противодействия группировке «Исламское государство» (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Входящие в ее состав группы из финансовых резервистов консультируют другие спецподразделения, разведку и 77-ю бригаду британской армии, специализирующуюся на ведении электронной и психологической войны.

Как отмечается в материале издания, спрос на специалистов, разбирающихся в международных финансовых потоках, связан с якобы нарастающей угрозой со стороны России и Китая.

«Все они — государства в миниатюре с собственной экономикой (Россия, Иран, Китай. — Ред.). Зачем давать противникам выйти на поле боя, если вы можете лишить их ресурсов раньше, чем до этого дойдет дело?» — рассказал газете маршал британской авиации Эдвард Стрингер, в подчинении которого раньше находилась «финансовая рабочая группа».

17 октября бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле сообщил, что в 2017 году в министерстве обороны страны работал «русский крот». При этом он не привел никаких доказательств своих слов.

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
Китай
Россия
Сирия
Франция
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