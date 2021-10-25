«Первый в мире»: в России создали экспресс-метод обнаружения токсинов в еде

Он позволит выявлять нитробензол в продуктах питания

В России создали первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола — опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие продукты питания. Разработкой теста занимались специалисты Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина (УрФУ). «Известия» выяснили, как открытие поможет контролировать качество и безопасность продуктов и на что обращать внимание самим россиянам при их покупке и приготовлении.

Первый в мире

Российские ученые создали первый в мире экспресс-метод обнаружения нитробензола — опасного токсина, которым могут быть заражены мед и другие продукты питания. Разработкой теста занимались специалисты Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.

Нитробензол — опасное соединение с сильным канцерогенным действием, которое применяется в химической промышленности в качестве растворителя. Одним из продуктов питания, наиболее подверженных загрязнению этим токсином, считается мед — это вызвано применением инсектицидов, используемых для защиты ульев от клещей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Большинство методов определения уровня нитробензола в продуктах непригодны для быстрого анализа «на месте» и требуют длительной лабораторной работы. Потому, по утверждению ученых из УрФУ, всё больший практический интерес представляет разработка портативных устройств, подобных тому, что изобрели они сами.

Как работает устройство

Как объяснила директор инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Алиса Козицина, чувствительность и точность анализаторов определяются структурой «распознавателя» — рецепторного слоя. Как правило, он состоит из ферментов и универсальных биологических катализаторов — дорогостоящих, но при этом имеющих низкую химическую стабильность.

Российские ученые разработали синтетический рецептор и создали основанный на нем прототип портативного анализатора, принцип действия которого основан на применении органических соединений класса диазинов. Эти вещества способны избирательно взаимодействовать с нитробензолом, «вытягивая» его на электрод электрохимического датчика.

Таким образом, по словам специалистов, метод отличается высокой чувствительностью и минимальными трудозатратами.

— Датчики миниатюрны, просты в изготовлении и требуют ультрамалое количество анализируемого продукта, — сказала доцент УрФУ Татьяна Свалова, отметив, что новая распознающая система «не имеет прямых аналогов в мире».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

С помощью системы исследователи смогли обнаружить в нескольких покупных образцах меда небезопасное количество нитробензола, не выявленного при анализе обычными методами. По мнению ученых, в будущем разработка будет востребована не только в контроле качества продуктов питания, но и в промышленности, например, при производстве косметики.

Опасные индексы

Нитробензол — это вещество, имеющее вид маслянистой жидкости или желтоватых кристаллов. Оно активно используется в производстве красок, взрывчатых веществ, растворителей. Благодаря приятному аромату применяется в косметологии при изготовлении мыла, помад и различных лосьонов.

Пчеловоды используют вещество для борьбы с паразитами, вызывающими акарапидоз пчел. Поэтому токсин может присутствовать в меде и воске, объясняет кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

— Нитробензол по степени воздействия на организм человека относится к веществам 2-го класса опасности (высокоопасные вещества). Он легко впитывается через кожу и вызывает окисление гемоглобина крови, что приводит к кислородному голоданию клеток и органов (вплоть до анемии и летального исхода), поражает центральную нервную систему и печень, — говорит собеседник «Известий».

В свою очередь, гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова Ольга Аришева отмечает, что опасное вещество также может попадать в организм при вдыхании и через пищу. При этом токсин способен откладываться в жировой ткани и воздействовать на человека не сразу, а спустя какое-то время.

В больших концентрациях нитробензол пахнет горьким миндалем, поэтому его можно обнаружить по запаху. Однако в меде он находится в малых количествах, потому запах чувствоваться не будет. Обнаружить его простыми методами в этом случае невозможно, говорит Андрей Дорохов.

Методики по выявлению токсина, которые использовались прежде, требовали много времени и затрат. Новый тест позволяет проводить экспресс-исследования, что существенно ускоряет процесс.

«Зависит от каждого»

Сегодня люди обеспокоены проблемами, связанными с экологией и угрозой для жизни и здоровья семьи. Поэтому вопросы контроля качества продуктов питания затрагивают практически каждого, считает гендиректор компании Qummy Артем Симонянц.

В связи с этим ученые разработали уникальный синтетический рецептор, который сможет распознавать токсичные элементы, в частности канцерогены в еде, которые невозможно обнаружить по внешнему виду. Накапливаясь в организме, вещества могут вызывать онкологические заболевания и мутационные процессы.

По мнению эксперта, появление экспресс-метода может помочь решить только часть проблем, связанных с контролем качества продуктов — пресечь распространение нитробензола через еду. Основные проблемы человечества, связанные с общим загрязнением почвы, воздуха, воды, увеличением потребления и объемом неперерабатываемых отходов, остаются глобально нерешенными и в некоторой степени зависят от всех жителей планеты.

Фото: ТАСС/Анна Майорова Источник изображения: iz.ru

— Банально звучит, но нужно тщательнее относиться к выбору питания, не потреблять более того, что реально нужно. Красочное оформление, броские цвета достигаются заслугами химической промышленности. То же касается и ярких необычных вкусов, — отмечает Артем Симонянц.

Как считает собеседник «Известий», вслед за открытием уральских ученых может появиться инструмент-индикатор, который позволит выявлять вредные вещества непосредственно в каждом продукте или виде сырья мгновенно, без длительных лабораторных исследований. Это позволит контролировать распространение химических веществ и, как следствие, улучшит общую экологическую ситуацию.

Опасные индексы

По словам врача-гастроэнтеролога ФНКЦ ФМБА России Юлии Лернер, кроме нитратов, нитритов и металлов, которые попадают в продукт при естественном произрастании, потребителям стоит избегать и некоторых химических соединений, оказывающихся в пище при производстве. К нежелательным веществам относится влагоудерживающий агент с индексом E1520, или пропиленгликоль. Это соединение может вызвать дерматит и проблемы с органами дыхания.

Также необходимо обратить внимание, есть ли в вашем рационе продукты с составом, содержащим индексы Е210–215. Это консерванты, систематическое употребление которых может вызвать раздражение желудка, астму и аллергию. А широко известный глутамат натрия (E621) — сильное сердцебиение, спазмы бронхов и тошноту.

Фото: ТАСС/Александра Мудрац Источник изображения: iz.ru

— Если за столом вы чувствуете сильно выраженный, непохожий на тот, что вы знаете, вкус пищи, едкое или горькое послевкусие, неприятный химический запах, необходимо насторожиться и исследовать состав продукта. Состав должен содержать максимальное количество натуральных ингредиентов. Удешевляя производство, промышленность часто прибегает к использованию недорогих компонентов или химических составляющих. В этом случае стоит присмотреться к продуктам, содержащим маркировку «био» или «эко», — советует Юлия Лернер.

Рассудить по закону

Как объяснила «Известиям» юрист Ирина Минина, в соответствии с федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в обороте не могут находиться продукты, которые являются опасными или некачественными по органолептическим показателям, а также продукты, которые не соответствуют представленной информации, в том числе имеют в составе нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным значениям, или содержат загрязнители, наличие которых может оказать вредное воздействие на человека.

Отношения производителей/продавцов и потребителей в спорных ситуациях регулируются законом РФ «О защите прав потребителей». В случае если человек отравился, ему необходимо установить причину отравления, а именно, является ли ею приобретенный продукт.

— Если у него возникла аллергия, необходимо внимательно изучить состав товара на упаковке: если там не было информации о составляющей части, на которую проявилась реакция, можно предъявлять претензии и требовать компенсации морального вреда, — отмечает юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Источник изображения: iz.ru

Потребитель может предъявить указанные требования продавцу или производителю по своему выбору. В случае отказа в удовлетворении требований Болотин советует обращаться с жалобой в надзорные органы.

Алгоритм действий

В случае если вы пострадали из-за некачественного продукта, юристы советуют сначала зафиксировать возникший вред здоровью, получив заключение специалиста, и сохранить документы, подтверждающие приобретение лекарств.

— Затем нужно направить продавцу претензию с подробным описанием приобретенного товара (наименование производителя, продукта, артикул, стоимость) и предоставить сам товар для проведения экспертизы на предмет его качества, — говорит Ирина Минина.

Учитывая, что к моменту обращения с претензией вскрытый товар будет негоден для проведения экспертизы (невозможно установить причины возникновения недостатков), в претензии рекомендуется указать подробные характеристики продукта, которые позволят отобрать для проведения экспертизы товар из соответствующей партии.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф Источник изображения: iz.ru

По словам Мининой, потребитель вправе требовать замены плохого товара товаром надлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены или возврата денег. Кроме того, в случае причинения вреда продавец или производитель обязаны возместить ущерб, причиненный потребителю, — например, расходы на лекарства.

— В случае если продавец или производитель отказываются от удовлетворения требований компенсации убытков, потребитель вправе обратиться в суд с требованием выплаты стоимости товара, неустойки, штрафа за неудовлетворение требования в добровольном порядке, компенсации морального вреда, — отмечает собеседница «Известий».

Кроме того, потребитель вправе обратиться с жалобой в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) для проведения соответствующей проверки деятельности продавца и производителя.

Мария Фролова