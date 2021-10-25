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Интерфакс-АВН

Украина получила третью в этом месяце партию военной помощи от правительства США

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Американский военный инструктор обучает украинских военнослужащих обращению с поставленным из США противотанковым ракетным комплексом Javelin (c) министерство обороны Украины
Американский военный инструктор обучает украинских военнослужащих обращению с поставленным из США противотанковым ракетным комплексом Javelin (c) министерство обороны Украины.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Киев. 23 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Украину прибыла третья партия дополнительной международной военной помощи на $60 млн от правительства США для нужд украинских Вооруженных сил.

Она включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другое, сообщило в пятницу Минобороны Украины.

"Сегодня мы получили очередной борт помощи от США по результатам договоренностей президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это искренняя, открытая, скорая помощь для наших военных, на передовой смогут использовать эти средства медицинского и боевого обеспечения", - сказал заместитель министра обороны Украины Александр Носов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Атташе по вопросам армии и обороны посольства США на Украине полковник Бриттани Стюарт со своей стороны отметила, что "Соединенные Штаты Америки помогают Украине в развитии Вооруженных сил, что включает материально-техническую помощь и тренинги от тактического до стратегического уровня". Она также добавила, что Вашингтон хочет видеть Украину на пути в НАТО, "мирной и свободной страной".

Начальник Главного управления логистики Генерального штаба ВС Украины Николай Шевцов подчеркнул, что полученная военно-техническая помощь включает высокотехнологичную и остродефицитную технику и вооружение, а также необходимые на передовой боеприпасы. По его словам, средства, поступившие в предыдущих грузах, уже повышают наши способности контрбатарейной и противотанковой борьбы, а также разведки.

"Сегодня к нам прибыла партия противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" с боеприпасами. Также мы получили боеприпасы к тому оружию, которое у нас есть под "калибры НАТО". Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе для подразделений Операции объединенных сил", - отметил Шевцов.

Командующий Медсил ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко добавила, что груз из США включает также средства индивидуальной защиты - аптечки. Она отдельно подчеркнула, что в ВСУ военно-медицинская подготовка осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

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