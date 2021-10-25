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Стратегические бомбардировщики ВКС России патрулировали северные границы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей.

В Минобороны РФ сообщили, что длительность полета составила более 9 часов. В ходе патрулирования Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. 

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - дополнили в военном ведомстве.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВКС России развернут в Арктике уникальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У для защиты Северного морского пути и Заполярья, отметили РИА Новости.

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Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Су-35С
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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