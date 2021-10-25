Стратегические бомбардировщики ВКС России патрулировали северные границы

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовое патрулирование над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей.

В Минобороны РФ сообщили, что длительность полета составила более 9 часов. В ходе патрулирования Ту-95МС сопровождали истребители Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - дополнили в военном ведомстве.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВКС России развернут в Арктике уникальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У для защиты Северного морского пути и Заполярья, отметили РИА Новости.