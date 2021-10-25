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Интерфакс-АВН

Италия получила партию оптических прицелов "Швабе"

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) поставил итальянской компании Aurora International прицелы для охоты, спортивной стрельбы и страйкбола, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"В Италию мы направили прицельную оптику, а также ряд кронштейнов для её установки. Общий объем партии превысил 300 единиц. В ближайшее время планируем организовать ещё ряд поставок и расширить перечень доступных на рынке ЕС моделей", - сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

По информации пресс-службы, в перечень вошли гражданские модели постоянной и переменной кратности производства НПЗ. Заказчик получил коллиматорные и оптические прицелы ПК1, ПК-4, ПУ3,5х22, ПО1,5x4,5-16-01 и ПО4х24 в двух модификациях, семейство последних, в частности, известно и популярно среди стрелкового сообщества уже более полувека.

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Страны
Италия
Россия
Компании
НПЗ
Швабе ОАО
Проекты
Евросоюз
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