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Газета.ru

«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»

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Источник изображения: Владимир Гердо/ТАСС

Как и зачем российский танк Т-90М оснастят возможностью «смотреть за горизонт»

Для российского танка Т-90М разработана оптико-электронная система, которая позволит экипажу «заглянуть за видимый горизонт». Американский журнал The National Interest утверждает, что это заинтересует новых покупателей на внешних рынках. «Газета.Ru» разбиралась, зачем нужна эта система и какие страны могут быть заинтересованы в приобретении танков с дополнительной установкой.

По оценке The National Interest, танк Т-90М, дополненный оптико-электронной системой, которая позволит экипажу «заглянуть за видимый горизонт», не только пополнит российский арсенал, но и «дополнительно заинтересует иностранных заказчиков». Впервые об оснащении Т-90М системой загоризонтного видения сообщили на форуме «Армия-2021». В сентябре стало известно о подготовке испытаний. Система представляет собой особый тепловизионный прибор наблюдения с лазерным дальномером, который устанавливается на мачтовое устройство.

В составе сухопутных войск России сейчас около 500 танков Т-90 и Т-90А. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял, что до 400 из них «могут быть модернизированы». В 2017-2019 годах Минобороны РФ заключило три контракта на танки Т-90М более чем на 160 машин.

Первая отгрузка Т-90М состоялась в апреле 2020 года, он поступил на вооружение 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа России (по другим данным - 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии).

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества», члена экспертного совета при Военно-промышленной комиссии Виктора Мураховского, оптико-электронная система загоризонтного видения, разработанная для Т-90М, улучшит его разведывательные возможности, но вряд ли будет применяться на этих машинах массово.

«Это средство разведки, а танковые снаряды предназначены для поражения противника в пределах прямой видимости. Эта оптическая система улучшает разведывательные возможности танка, но вряд ли такие машины будут массовыми. Возможно, такой танк необходим командиру подразделения, но у линейных танков в такой системе нет необходимости. Задумка интересная, но будет ли она внедрена широко в программу модернизации машин - вопрос. Это не серийное изделие - одно из предложений», - считает Мураховский.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин говорит, что оптико-электронная система загоризонтного видения сможет давать конкретное целеуказание на планшет, который есть у командира танка внутри.

«Этим устройством можно пользоваться даже дистанционно. Экипаж вообще может не входить в танк, машина будет вести наблюдение за местностью и при обнаружении цели экипаж может в автоматическом режиме применить пушку. Сегодня танк Т-90М превращается в робота, которым можно управлять дистанционно, и решать задачи боевые без экипажа внутри», - сказал Литовкин.

Он отметил, что в других странах такие технологии тоже появляются, но важно, что Россия - в числе лидеров.

Что касается экспорта, то, по мнению Мураховского, в приобретении у России танков Т-90М с такой системой может быть заинтересована, в первую очередь, Индия.

«В Индии на вооружение больше танков Т-90, чем в России. В 1990-е годы с ней был заключен и в последующие годы реализован ряд контрактом на поставку огромного числа машин. Поэтому Индия заинтересована модернизировать свой парк до современного уровня. Также большие партии Т-90 получил Алжир», - сказал Мураховский.

При этом эксперт отметил, что экспортный вариант любой военной техники отличается от той, которая поставляется в войска страны-производителя. «Пока машина не получила разрешение от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, не приобрела и не получила паспорт технического экспортного облика, она не предлагается иностранцам», - пояснил Мураховский.

По словам Литовкина, так как Индия еще и производит по лицензии танки Т-90 самостоятельно, приобретение экспортных образцов Т-90М для нее - возможность модернизировать уже произведенные машины и повысить их боевой уровень.

«На сегодняшний день по соотношению цены и качества, боевых характеристик, Т-90М - один из самых совершенных танков в мире. Россия готова делиться и технологиями производства этих машин. Их производит Индия. Египет тоже мог бы купить целый танковый завод, но американцы или европейцы никогда не пойдут на это - и блокируют», - уверен Литовкин.

По мнению Мураховского, по военно-техническому уровню танк Т-90М соответствует новейшим версиям американского М1A2 «Абрамс» SEPv3 и немецкого Leopard 2А7. Однако резерв модернизации практически исчерпан, и будущее за техникой нового поколения семейства «Армата», заключил эксперт.


Ирина Альшаева

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7 комментариев
№1
25.10.2021 13:44
Цитата, q
Сегодня танк Т-90М превращается в робота, которым можно управлять дистанционно, и решать задачи боевые без экипажа внутри», - сказал Литовкин.
       Литовкин что, золотая рыбка, которая исполняет любое желание? Прав Мураховский, боевому танку некогда смотреть за горизонт,  ему бы перед собой все видеть. Линейному боевому танку нужна эффективная система внешнего целеуказания по целям на дальностях оптической видимости от любых разведывательных средств, включая самые современные (РЛС, Дроны и т.д.), которой пока не видно ни у кого, включая и бесперспективную Армату, не говоря уже о всехТ-90, Т-72, 80-ках и т.д. Вот над чем нужно работать!
0
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№2
25.10.2021 14:46
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
Прав Мураховский, боевому танку некогда смотреть за горизонт,  ему бы перед собой все видеть. Линейному боевому танку нужна эффективная система внешнего целеуказания по целям на дальностях оптической видимости от любых разведывательных средств, включая самые современные (РЛС, Дроны и т.д.), которой пока не видно ни у кого, включая и бесперспективную Армату, не говоря уже о всехТ-90, Т-72, 80-ках и т.д. Вот над чем нужно работать!
Расшифруйте пожалуйста?
Видеть или не видеть ему за горизонт? (с помощью рлс, дронов и т.п.)
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№3
25.10.2021 15:25
Цитата, q
Расшифруйте пожалуйста?
Видеть или не видеть ему за горизонт?
       Нечего ему делать за горизонтом. Современным боевым машинам нужна система приема внешнего целеуказания, позволяющая реализовать огневые возможности в пределах дальности оптической (прямой, если хотите) видимости целей.
0
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№4
25.10.2021 15:52
Цитата, Кочколаз сообщ. №3
Нечего ему делать за горизонтом. Современным боевым машинам нужна система приема внешнего целеуказания, позволяющая реализовать огневые возможности в пределах дальности оптической (прямой, если хотите) видимости целей.
Полностью поддерживаю. Для этого в штате есть другие средства.
Цитата, Кочколаз сообщ. №1
по целям на дальностях оптической видимости от любых разведывательных средств, включая самые современные (РЛС, Дроны и т.д.), которой пока не видно ни у кого, включая и бесперспективную Армату
А что Вы думаете о современных АСУВ?
По идее в армате должен быть реализован принцип передачи данных в режиме реального времени. Иначе в чем смысл всей этой автоматизации?
Кроме того электроника всё мельчает в чем проблема запихнуть современный планшет в старый танк.
Вообще складывается впечатление что конструктора старой школы больше могут с металлом чем с электроникой. К примеру системы автопожаротушения для гражданских объектов срабатывают в доли секунды. Но в ОБТ ставят древние разработки СССР.
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№5
25.10.2021 16:13
Цитата, Кочколаз сообщ. №3
Нечего ему делать за горизонтом. Современным боевым машинам нужна система приема внешнего целеуказания, позволяющая реализовать огневые возможности в пределах дальности оптической (прямой, если хотите) видимости целей.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №4
Полностью поддерживаю. Для этого в штате есть другие средства.
Цитата, q
Эта оптическая система улучшает разведывательные возможности танка, но вряд ли такие машины будут массовыми.
Для командира роты, все же было бы совсем не лишним заглядывать за горизонт или через неровности и т д, сейчас даже для пехотного взвода разработали дрон запускающийся из подствольника. Все же ситуационная осведомленность для комроты очень даже полезная вещь. К тому же рота зачастую действует самостоятельно. Но конечно же главное без фанатизма)))
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№6
25.10.2021 16:20
Цитата, q
А что Вы думаете о современных АСУВ?
    Если Вы имеете в виду СУО современных машин, то Вы правы. Самой большой проблемой БМ типа танк, БМП, БТР является сокращение времени поиска целей (самостоятельно или по полученному целеуказанию), которое порой существенно превышает время затрачиваемое на поражения цели.  Учитывая это, для повышения эффективности применения, скажем так старых танков, целесообразно для них создание системы приема внешнего целеуказания с точностью не менее 0-05 тыс.Д от любых разведывательных средств. Насчет складывающегося впечатления Вы правы.
0
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№7
25.10.2021 16:39
Цитата, Кочколаз сообщ. №6
Если Вы имеете в виду СУО современных машин, то Вы правы
Не совсем.
АСУВ - автоматизированная система управления войсками.
СУО танка только один из элементов получающих информацию.
Цитата, Кочколаз сообщ. №6
Насчет складывающегося впечатления Вы правы.
Значит мне не показалось:)
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